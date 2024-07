Stubb: Zelenskyin pyyntö vapaista iskuista Venäjälle saa tukea Naton enemmistöltä

Presidentti Alexander Stubb kertoi torstaina Naton huippukokouksen päätteeksi, että Suomi ja useimmat muut Naton jäsenmaat kannattavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin pyyntöä, että rajoitteista luovuttaisiin kokonaan iskuissa Venäjän alueelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Oli monta puheenvuoroa, joissa korostettiin sitä, että Ukrainan puolustamisella ei pidä olla mitään rajoja tai pidäkkeitä, Stubb sanoi.

- Meidän ja suurimman osan tulokulma on se, että mitään rajoitteita ei pidä olla. Muun muassa Tanska piti tästä hyvinkin vahvan puheenvuoron, Stubb jatkoi, mutta painotti, että kansainvälistä oikeutta tulee noudattaa.

Syvälle Venäjän alueelle ulottuvat iskut ovat olleet arka paikka Ukrainan suurimmalle tukijalle Yhdysvalloille, joka on vasta viime aikoina alkanut höllentää hieman rajoitteita, joita se on aseidensa käytölle asettanut.

- Jos haluamme voittaa ja pelastaa maamme, on (Nato-maiden) luovuttava kaikista rajoitteista, Zelenskyi sanoi torstaina.

Stubbin mukaan asetuki ja aseiden käyttöön liittyvät rajoitteet ovat kuitenkin pohjimmiltaan maiden kahdenvälisiä sopimuksia.

- Totta kai olemme hyvin tietoisia siitä, että yhdysvaltalaisilla aseilla on merkitystä. Korostan edelleen sitä, että ei sotaa voi voittaa pelkällä ilmapuolustuksella.

PRESIDENTTI Stubb kertoo vaihtaneensa kollegoiden kanssa “muutaman sanan” viimeisenä kokouspäivänä julkaistusta CNN:n uutisesta, jonka mukaan Yhdysvallat ja Saksa olisivat pysäyttäneet Venäjän salamurhajuonen, jonka kohteena oli Saksan aseteollisuudelle merkittävän Rheinmetallin toimitusjohtaja. Rheinmetall vahvisti Politicolle saaneensa viranomaisilta tiedon asiasta.

- Tässä on esimerkki Venäjän hybridivaikuttamisesta, joka on hyvinkin laaja-alaista. Informaatiosota. Kyberhäirintä. Sabotaasi. Jopa salamurhat, joita me tietysti Venäjän lähihistorian aikana olemme nähneet myös Venäjän rajojen ulkopuolella. Ei jollain tavalla tule yllätyksenä, mutta en ole nähnyt varsinaisia yksityiskohtia tästä, Stubb sanoi.

Stubb kertoo painottaneensa jo pitkään sitä, että Nato-maiden pitää varautua Venäjän vihamieliseen toimintaan pitkäjänteisesti, sillä kyse ei ole ohimenevästä ilmiöstä.

- Meidän kannattaa nyt tottua tämän tyyppiseen toimintaan Venäjän puolelta. Venäjän toiminnalle hybridipuolella on aika vähän rajoja.

CNN:n tietojen mukaan salamurhajuoni oli osa laajempaa suunnitelmaa, jossa Venäjä pyrki heikentämään Ukrainan sotatoimia tukevaa aseteollisuutta Euroopassa. Stubbin mukaan hänen tiedossaan ei kuitenkaan ole, että Suomeen olisi kohdistunut vastaavaa toimintaa.

WASHINGTONISSA Naton huippukokouksen kauhukakaraksi nousi jälleen Unkarin pääministeri Viktor Orban, joka oli hiljattain vieraillut Venäjän presidentti Vladimir Putinin puheilla ja suuntasi huippukokouksen jälkeen seuraavaksi Yhdysvalloissa jälleen presidentiksi pyrkivän Donald Trumpin puheille.

Tiedotustilaisuudessa Stubb sivalsi jälleen Nato-maiden johtajien joukossa omaa linjaansa vetävää Orbania.

- Hänen käyttäytymisensä on epäkunnioittavaa sekä isäntämaa Yhdysvaltoja että liittolaisia kohtaan, Stubb sanoi.

Lassi Lapintie / STT