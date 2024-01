Stubbin vaalirahoituspotti ylivoimaisesti suurin ilmoitetuista – summa liki kaksi miljoonaa

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb on kerännyt vaalirahoitusta noin 1,9 miljoonaa euroa. Asia käy ilmi Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehdystä ennakkoilmoituksesta.

Stubbin keräämä potti on ylivoimaisesti suurin niistä, joista vastaava ilmoitus on jätetty ja julkaistu. Toiseksi eniten rahoitusta on ilmoittanut keränneensä SDP:n Jutta Urpilainen, noin 767 000 euroa. Vihreiden tukeman, valitsijayhdistyksen kautta ehdolla olevan Pekka Haaviston ilmoittama rahoitus on 751 000 euroa, vasemmistoliiton Li Anderssonin 186 000 euroa ja kristillisdemokraattien Sari Essayahin 75 000 euroa.

Valitsijayhdistyksen ja keskustan ehdokkaan Olli Rehnin ilmoitusta ei ole ainakaan vielä julkaistu järjestelmässä, mutta hänen kampanjansa rahoituksen on kerrottu olevan noin 800 000 euroa.

Muiden ehdokkaiden tietoja ei ole toistaiseksi julkaistu. Ennakkoilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista. Vaalien jälkeen tehtävä vaalirahoitusilmoitus sen sijaan on kaikille ehdokkaille pakollinen.

STUBB on ilmoituksensa mukaan saanut tukea yksityishenkilöiltä vajaat 900 000 euroa ja yrityksiltä reilut 400 000 euroa. Puolueelta saatu tuki on 500 000 euroa.

Yksityishenkilöistä suurimman summan on antanut Sami Inkinen, 67 000 euroa.

Tukijoiden joukossa ovat myös muun muassa talousvaikuttaja Björn Wahlroos, Sanoman suuromistaja Rafaela Seppälä ja sijoittaja Georg Ehrnrooth, jotka ovat lahjoittaneet 25 000 euroa kukin.

Sanoma Media Finland on Suomen Tietotoimisto STT:n suurin omistaja.

Stubbin ennakkoilmoituksesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.12.