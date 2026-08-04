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Talous

4.8.2026 07:18 ・ Päivitetty: 4.8.2026 08:14

Ministeriö: Päätösesitys ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käyttöluvasta ehkä syksyllä – STUK puoltaa käyttölupaa Olkiluotoon

JUSSI PARTANEN / LEHTIKUVA
Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kuvassa Olkiluodon ydinvoimala.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä.

Säteilyturvakeskus (STUK) kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon.

STUK toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM), että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset.

- Tämä on merkittävä vaihe yli 40 vuotta valmistellussa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa, STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana sanoo STUKin tiedotteessa.

KAPSELOINTI- ja loppusijoituslaitoshankkeen takana on Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fortumin yhdessä omistama Posiva. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine.

Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen.

Myös Posiva pitää STUKin lausuntoa merkittävänä virstanpylväänä vuosikymmeniä jatkuneessa hankkeessa.

- Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus on ollut keskeinen haaste siitä lähtien, kun ydinvoimaa alettiin hyödyntää sähköntuotannossa 1950-luvulla. Nyt ratkaisu on lähempänä toteutumista kuin koskaan aiemmin, Posivan toimitusjohtaja Ilkka Poikolainen sanoo tiedotteessa.

POSIVAN hakema käyttölupa sallisi ainoastaan TVO:n ja Fortumin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen laitokseen. Tiippana kertoi STUKin lehdistötilaisuudessa tiistaina, että muiden ydinvoimalaitosten ja esimerkiksi pienydinreaktoreiden ydinjätteille tulisi tarvittaessa erilliset ratkaisut.

Tiippanan mukaan Suomen laki ei myöskään salli ulkomailta tuodun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta Suomeen.

Uutista ja otsikkoa täydennetty klo 10.40 ja klo 11.14 työ- ja elinkeinoministeriön sekä Posivan osuudella.

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