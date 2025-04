Sumutus ”pervoilulla ja tofuraivolla” ei toiminut – nyt lataa Antti Kaikkonen

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vetää kunta- ja aluevaalien tuloksesta kolme johtopäätöstä. Demokraatti Demokraatti

Kaikkonen toteaa tiedotteessaan Suomen heränneen vaalien jälkeen uuteen poliittiseen todellisuuteen.

Keskusta kasvatti kannatustaan aluevaaleissa 0,2 prosenttiyksikköä ja kuntavaaleissa 1,6 prosenttiyksikköä. Kaikkosen mukaan Suomen kartta on pitkästä aikaa ensimmäisen keskustan vaalivoiton myötä värjäytynyt keskustanvihreäksi.

– Samalla hallituspuolueiden yhteiskannatus laski etenkin perussuomalaisten romahtaessa ympäri maata, Kaikkonen sanoo.

Perussuomalaiset menetti vuoden 2021 kuntavaalien kannatuksesta 6,8 ja edellisten aluevaalien kannatuksesta 7,8 prosenttiyksikköä.

Vaaleilla on Kaikkosen mukaansa suuri yleispoliittinen merkitys.

– Vaalien jälkeen herättiin uuteen poliittiseen todellisuuteen, mutta perussuomalaisten ja kokoomuksen johtajat näyttävät painavan torkkunappia.

Purran ja Orpon yhteinen vastaus kansan tuomioon on Kaikkosen mukaan ollut, että mitään ei muuteta, vanha linja on täydellinen ja nykymeno on paras meno.

– Kovakorvainen kaksikko, ei voi muuta sanoa.

TAVALLISEN kansan palveluita ajetaan nyt hallituksen säästöpäätöksillä alas, tavallisen suomalaisen verotus on kireintä vuosikymmeneen, työttömyys on kovinta yhdeksään vuoteen ja konkurssien määrä on ennätystasolla, Kaikkonen listaa tiedotteessaan.

Kaikkosen kolme johtopäätöstä vaalituloksesta kuuluvat seuraavasti:

– Ensiksikin, suomalaiset haluavat muutosta nykymenoon. Hallituskausi on puolivälissä, ja tulokset ovat toistaiseksi heikot, jopa huonot. Kaikki sen näkevät, ja hallituksen kannattaisi asia vihdoin myöntää ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.

– Toiseksi, Keskusta kiinnostaa suomalaisia kasvavissa määrin. Otimme ensimmäisen vaalivoiton pitkään aikaan, joukkoihimme tuli suuri määrä uusia lupaavia päättäjiä, ja paransimme kannatustamme kautta maan. Keskustan ja suomalaisten välinen yhteys pelaa nyt hyvin, ja aiomme kuunnella tarkoin suomalaisia myös jatkossa.

– Kolmanneksi, arjen asiat ja politiikan peruskysymykset eivät ole pois muodista. Ihmisiä ei voitu vaaleissa sumuttaa sivupoluille pervoiluilla tai tofuraivolla, vaan suomalaiset ottivat kantaa vanhusten, sairaiden ja vammaisten asioihin, työpaikkoihin ja koulutukseen.

Vaalitulos rohkaisee Kaikkosen mukaan keskustaa jatkamaan ”ruisleipälinjalla”.

– Keskitymme arjen perusasioihin ja torjumme laitojen identiteettipoliittisen someraivon entistä voimakkaammin. Rakennamme parempaa Suomea entistä päättäväisemmin.