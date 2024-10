Suolahden tehtaiden kohtalo isku Äänekoskelle – SDP:n Rantanen: työntekijöiden tulevaisuuden näkymistä huolehdittava

Metsä Group suunnittelee Äänekoskella sijaitsevien Suolahden tehtaiden tuotannon lopettamista. Kansanedustaja Piritta Rantasen (sd.) mukaan Äänekoski tarvitsee nyt kaiken tuen. Demokraatti Demokraatti

– Kokemuksesta tiedän kuinka kamalilta nämä uutiset kaikissa työntekijöissä ja koko kaupungissa tuntuvat. Toivon voimia ja jaksamista kaikille asian osapuolille, Rantanen sanoo tiedotteessa.

Tänään ilmoitetut muutosneuvottelut koskevat Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Woodin Suolahden koivuvaneri- ja havuvaneritehtaiden koko henkilöstöä eli noin 370 henkilöä.

– Tässä surkeassa tilanteessa näkyvissä on kuitenkin myös valonpilkahduksia koska lopettaminen on suunniteltu toteutuvan kahden vuoden kuluessa, jolloin työntekijöiden työllistyminen yhtiön muihin toimipaikkoihin on mahdollista ja todennäköisempää. Äänekoskelle rakennetun uuden LVL-tehtaan rekrytoinnit ovat juuri alkamassa ja osa työntekijöistä saa varmasti työpaikan sieltä, Rantanen sanoo.

Metsä Woodin tiedotteessa todetaan, että LVL-tehtaan henkilöstö rekrytoitaisiin Suolahden tehtailta, ja vakituiselle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus työskennellä muissa Metsä Groupin yksiköissä.

– Toivottavasti tappiollisen toiminnan lopettaminen parantaa yhtiön iskukykyä tulevaisuuden uusien innovaatioiden kautta. Metsä Group on rohkeasti investoinut ja uskonut uusiutuvaan kestävään metsäteollisuuteen. Nyt on huolehdittava työntekijöiden tulevaisuuden näkymistä ja oikeuksien toteutumisesta, Rantanen sanoo.