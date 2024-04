Suomalaisasiantuntija: Israelin vastaiskussa Iraniin ei ole sotilaallisesti järkeä – “On riski, että Israel sitoo itsensä useamman rintaman sotaan”

Israelin vastaiskussa Iraniin ei sotilaallisesti ole järkeä, arvioi everstiluutnantti Juha Mäkelä Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos nyt hyökätään Iraniin, on riski, että Israel sitoo itsensä useamman rintaman sotaan. Gazan sota on käynnissä, ja heillä on suuri määrä maajoukkoja sidottuna siihen, Mäkelä sanoo STT:lle.

Poliittinen paine voimannäyttöön voi Mäkelän mukaan olla Israelissa kuitenkin niin kova, että Iranin hyökkäykseen vastataan. Iran hyökkäsi viikonloppuna Israeliin yli kolmellasadalla ohjuksella ja lennokilla. Israelin armeija kertoi torjuneensa liki kaikki ohjukset ja lennokit yhdessä Yhdysvaltojen ja muiden liittolaistensa kanssa.

Israelin armeijan komentaja Herzi Halevi kertoi maanantaina Israelin aikovan vastata Iranin tekemään iskuun. Israelin sotakabinetti oli maanantaina koolla pohtimassa reagointia hyökkäykseen.

MÄKELÄ ei usko, että Israelin vastaiskua Iraniin nähdään vielä lähipäivinä tai välttämättä lähiviikkoinakaan. Hänen mukaansa Israel käynee asiasta ensin keskusteluja ja pyrkii sitten mitoittamaan vastauksensa alueellisen eskalaation riskin minimoiden.

Mäkelän mukaan on arvailujen varassa, missä muodossa Israel mahdollisen vastahyökkäyksensä Iraniin tekisi. Hyökkäykseen voitaisiin käyttää esimerkiksi Israelin ilmavoimia ja kaukovaikutteisia aseita, kuten ohjuksia. Israel voisi iskeä Iraniin myös muuten kuin sotilaallisesti. Tällainen keino voisi Mäkelän mukaa olla esimerkiksi kyberhyökkäys.

Mikä tahansa vastaisku todennäköisesi johtaisi uuteen vastaiskuun Iranin puolelta, Mäkelä arvioi.

- Siinä ajaudutaan helposti koston kierteeseen.

YHDYSVALLAT on varoittanut Israelia konfliktin laajentamisesta Lähi-idässä ja ilmoittanut, ettei aio osallistua Israelin mahdolliseen kostoiskuun Irania vastaan. Israel puolestaan on sanonut koordinoivansa vastaiskun yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.

- Koordinointi on tärkeää sen takia, että Yhdysvalloilla on tukikohtia niin Irakissa kuin Syyriassakin. Pelkona on, että nämä amerikkalaisten tukikohdat olisivat hyvin todennäköisiä kohteita Iranin uudelle kostoiskulle, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan myös Iranin tukema libanonilainen äärijärjestö Hizbollah saattaisi tehostaa toimiaan Israelia vastaan, jos Israel iskisi Iraniin. Israel ja Hizbollah ovat käyneet viimeisen puolen vuoden ajan matalan intensiteetin sotaa Libanonin raja-alueella, mutta esimerkiksi maaoperaatioihin ei ole ryhdytty.

- Varmasti Hizbollahillakaan ei ole halua sitoutua täysimittaiseen sotaan Israelin kanssa, koska sen oma asema Libanonin sisäpolitiikassa vaarantuisi, Mäkelä arvioi.

MÄKELÄN mukaan vaikuttaa vahvasti siltä, että Israel aikoo toteuttaa suunnittelemansa maahyökkäyksen Rafahiin Gazan kaistan eteläosassa.

- Heidän nähdäkseen Rafah on ainoa alue, missä (äärijärjestö) Hamasin sotilasjohto pystyy vielä piileskelemään, Mäkelä sanoo.

Kansainvälinen yhteisö on varoittanut Israelia iskemästä Rafahiin, sillä sinne on paennut taisteluita toista miljoonaa palestiinalaissiviiliä. Uutiskanava CNN:n mukaan Israel oli jo päättänyt maahyökkäyksestä Rafahiin ja ensimmäisiä evakuointeja koskevia lentolehtisiä oli määrä pudottaa maanantaina. Iranin hyökkäyksen vuoksi operaatiota kuitenkin siirrettiin, ja tällä hetkellä on epäselvää, milloin se aloitetaan.

Mäkelä sanoo, että Iranin viikonloppuinen ohjus- ja lennokki-isku antoi Israelille itse asiassa neuvotteluvaraa Gazan operaationsa suhteen.

Mäkelän mukaan Israel voi nyt pyytää Yhdysvaltojen suunnasta enemmän liikkumavaraa Gazassa ja vastavuoroisesti Israel voi näyttää antavansa hiukan myöten vastaiskusta Iraniin. Näin Israel pystyisi aloittamaan suunnittelemansa maahyökkäyksen Rafahiin ja täten viimeistelemään operaationsa Gazassa, Mäkelä arvioi.

- Tavallaan Iranin toimet satoivat enemmänkin Israelin pussiin siinä mielessä, että heillä (Israelilla) on nyt useampia mahdollisuuksia miettiä omaa toimintaansa.

Anniina Korpela / STT