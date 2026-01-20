Palkittu politiikan aikakauslehti.
Elokuva

20.1.2026 11:47 ・ Päivitetty: 20.1.2026 12:47

Suomalaiselokuva pääsi kovaan seuraan – maailmantähti toisessa pääosassa

Pietari Peltola

Ohjaaja Hanna Bergholmin Yön lapsi on valittu Berliinin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan.

Demokraatti

Demokraatti

2000-luvulla Berliinin kilpasarjassa on ollut aikaisemmin vain kaksi suomalaiselokuvaa: Petri Kotwican Musta jää ja Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen.

Yön lasta kuvataan psykologiseksi trilleriksi, ja se on Berlinalen ainoa pohjoismainen elokuva tänä vuonna.

Yön lapsi -elokuvan pääosissa nähdään Jussi-palkittu Seidi Haarla ja etenkin Harry Potter -sarjasta tunnettu Rupert Grint.

”Lapsista haaveilevat suomalainen Saga (Seidi Haarla) ja britti Jon (Rupert Grint) muuttavat suomalaisen metsän keskelle taloon, jossa Saga on viettänyt lapsuuden kesät. Pian he saavat terveen pojan, mutta pikkuhiljaa Sagan valtaa pelottava tunne, että vaativassa vauvassa on jotain outoa. Tuoreiden vanhempien kokemukset saavat modernin kansantarun mittasuhteet”, kertoo levittäjän tiedote elokuvasta.

Ohjaaja Bergholm teki läpimurtonsa esikoiselokuvallaan Pahanhautoja. Uutuudessa käsikirjoituskumppanina on jälleen Ilja Rautsi.

Berliiniin elokuvajuhlat järjestetään helmikuussa. Parhaalle elokuvalle annettava palkinto tunnetaan nimellä Kultainen karhu. Yön lapsi tulee kaupalliseen levitykseen myöhemmin tänä vuonna.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
