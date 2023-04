Suomalaisten asenteissa dramaattinen muutos – tätä mieltä kansa on maahanmuutosta

Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista arvioi, että Suomen väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista. Vain vajaa kolmasosa ei pidä väestövajetta aiheellisena syynä helpottaa maahanmuuttoa.

Ensimmäistä kertaa 25-vuotisen mittaushistorian aikana enemmistö suomalaisista katsoo heikon väestökehityksen edellyttävän maahanmuuton helpottamista.

- Selvimmin suomalaisten lämpeneminen työperäiselle maahanmuutolle näkyy suhtautumisessa ulkomaalaisiin osaajiin, joiden maahanmuuton helpottamisesta vallitsee likimain konsensus. Suhtautuminen pakolaisuuteen sen sijaan on torjuvaa, Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto toteaa tiedotteessa.

Maahanmuutto on noussut keskusteluun niin eduskuntavaalien alla kuin hallitusneuvotteluissakin. Työikäisen väestön väheneminen on johtanut Suomessa työvoimapulaan, jonka yhdeksi ratkaisuksi on esitetty työperäistä maahanmuuttoa.