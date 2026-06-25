Suomalaisten hermoja hiertävät sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät – opiskelijoita ärsyttävät oikeistopuolueet

Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Heti perässä seurasivat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eläkeläisiä ärsyttää moni asia enemmän kuin muita ryhmiä. Kolmea neljästä eläkeläisestä suututtavat sodat, ja lähes kahta kolmesta eläkeläisestä harmittavat verojen välttelijät. Yli puolet eläkeläisistä ärsyyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes puolet pröystäilystä. Tiivistetysti voi sanoa, että eläkeläisiä ärsyttää muiden ihmisten toiminta enemmän kuin oma arki.

Myös opiskelijoilla on kärjistyneitä ärsytyksen aiheita. Noin kahta kolmesta opiskelijasta ärsyttävät työnhaku sekä hallituspolitiikka. Tekoälyn käyttö töissä ärsyttää opiskelijoita lähes kaksi kertaa enemmän kuin muita ryhmiä. 72:ta prosenttia opiskelijoista ärsyttävät oikeistopuolueet.

Kaikkein eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä.

Työelämä herätti tutkimuksessa vain vähän kielteisiä tunteita. Vain yhdeksää prosenttia vastaajista ärsytti oma pomo ja 12:ta prosenttia sosiaalinen media Linkedin.

ÄRSYTYKSEN aiheet jakautuvat puoluekannan mukaan. Kokoomuksen kannattajia harmittaa erityisesti talouden heikko kehitys, vihreiden kannattajia ympäristön turmeleminen. Perussuomalaisten kannattajista noin puolta ärsyttävät verot ja media. SDP:n kannattajia taas ärsyttävät kaikkein eniten puhelinmyyjät.

Sekä vasemmistoliiton että perussuomalaisten kannattajat reagoivat ärsytykseen muita enemmän haastamalla riitaa ja pitämällä ”vitutussaikkua”.

Tutkimuksen mukaan huijaaminen ärsyttää kaikkein eniten keskustalaisia.

Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli tuhat suomalaista. Virhemarginaali on suurimmillaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.