Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 13 miljardia euroa

Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat viime vuonna yhteensä 13 miljardia euroa 251 miljardiin euroon, kertoo Työeläkevakuuttajat Tela.

Telan mukaan sijoitusten kasvu johtui osakemarkkinoiden hyvästä kehityksestä viime vuonna. Myös korkosijoituksista saatiin kohtuullisen hyviä tuottoja.

Viime vuoden kehitys oli selvästi myönteisempää kuin vuotta aiemmin, sillä vuonna 2022 suomalaisten työeläkevarat laskivat yhteensä 17 miljardia euroa. Laskua aiheutti tuolloin inflaation myötä kohonnut korkotaso, joka heijastui sekä korko- että osakesijoitusten arvostuksiin.

Työeläkevarojen nimellistuotto viime vuoden ajalta oli 6,3 prosenttia. Reaalituotto, joka ottaa huomioon inflaation kokonaistuottoa vähentävänä tekijänä, oli 2,6 prosenttia.

Osakesijoitukset olivat tuottaneet vuoden lopussa reaalisesti 5,0 prosenttia, korkosijoitukset 3,9 prosenttia ja vaihtoehtoiset sijoitukset 0,9 prosenttia. Kiinteistösijoitusten reaalituotto jäi 10,3 prosenttia miinukselle.

KYMMENEN vuoden aikajänteellä työeläkevarojen kokonaistuotto on ollut reaalisesti 3,5 prosenttia vuodessa.

Työeläkevaroista suurin osa eli 141 miljardia euroa on kiinni osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Korkosijoituksissa on kiinni 66 miljardia euroa. Kiinteistösijoituksissa on kiinni 22 miljardia euroa, ja saman verran on kiinni vaihtoehtoisissa sijoituksissa eli hedgerahastoissa.

