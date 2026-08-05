Suomalaisyhtiö sopi jäänmurtopalveluista Kanadan arktisella alueella

Arctia kertoi solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Arctia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiö ei osallistu viranomais- tai puolustustehtävien hoitamiseen.

Arctian mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua.

Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta.

YHTIÖN mukaan sopimus on Arctialle merkittävä kansainvälinen toimeksianto, joka vahvistaa yhtiön asemaa arktisten ja vaativien jäänmurtopalveluiden tarjoajana kansainvälisillä markkinoilla.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan kyseessä on erinomainen esimerkki siitä, miten suomalainen osaaminen tukee turvallista merenkulkua, huoltovarmuutta ja vahvempaa yhteistyötä Suomen ja Kanadan välillä.