Suomeen suunnitellaan uutta kiekkosarjaa – taustalla vanha taisto pienten ja suurten liigaseurojen kesken

Suomeen on suunnitteilla uusi miesten jääkiekkosarja, jonka taustalla on Tapparan entinen puheenjohtaja Heikki Penttilä ja hänen yrityksensä Causabon Oy. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Causabon kertoo tiedotteessaan, että uuden sarjan tavoitteena on vahvistaa suomalaisen jääkiekon urheilullista kilpailukykyä, taloudellisia toimintaedellytyksiä ja vetovoimaa.

Tiedotteen mukaan sarjaneuvotteluihin on kutsuttu useita seuroja. Nykyisen suunnitelman mukaan sarjassa pelaisi aluksi 10-12 joukkuetta. Sarja voisi alkaa mahdollisesti jo ensi syksynä.

- Suomalainen jääkiekko on jäänyt jälkeen Euroopan huippusarjoista monella mittarilla. Tarvitsemme tasonnostoa, ja se on tehtävä nopeasti, Penttilä sanoo tiedotteessa.

TIEDOTTEEN mukaan uusi sarja olisi avoin, joten nousu ja putoaminen olisivat mahdollisia ilman velvoitetta lunastaa osuutta operointiyhtiöstä.

Causabon kertoo aloittavansa varsinaiset neuvottelut seurojen ja muiden osapuolten kanssa välittömästi.

- Tiedotamme hankkeesta tarkemmin, kun neuvottelukierros on saatu päätökseen, Tapparan puheenjohtajana 2016-2022 toiminut Penttilä sanoo.

Hankkeen taustalla voi nähdä olevan vuosikymmenten ristivedon liikevaihdoltaan ja taloudellisista resursseiltaan suurempien ja pienempien liigaseurojen välillä. Lajipiireissä sekään ei ole salaisuus, että Helsingin Jokerit halutaan mahdolliseen uuteen pääsarjaan mukaan taloudellisten seikkojen vuoksi.

UUDESTA kiekkosarjasta ja nykyisten liigaseurojen välisestä tulehtuneesta tilanteesta onkin käyty taas viime aikoina paljon spekulaatiota julkisuudessa.

Muun muassa MTV kertoi viime viikolla, että joukko seuroja on valmis hajottamaan nykyisen Liigan, jos päätöksiä uudesta sarjajärjestelmästä ja pudotuspelien tulonjaosta ei saada läpi marraskuun lopulla järjestettävässä Liigan yhtiökokouksessa. MTV:n mukaan TPS, Tappara ja HIFK ovat valmiina irtautumaan Liigasta ja perustamaan uuden sarjan.

Mestiksessä pelaavaa Jokereita on myös väläytelty osaksi Penttilän vetämää uutta sarjaa.

Uudella ryhmittymällä on liigakentällä omat kannattajansa ja vastustajansa. MTV:n mukaan sarjajärjestelmäuudistuksen vastustajiin kuuluvat juuri pienemmät seurat, kuten HPK, Sport ja Jukurit.

Seurojen eripura luo uhan marraskuussa järjestettävälle Liigan yhtiökokoukselle, sillä uudistukset vaatisivat kokouksessa kahden kolmasosan enemmistön. MTV:n mukaan Kiekko-Espoo ei ole vielä äänivaltainen osakas, joten päätösten saamiseen vaaditaan kymmenen seuraa viidestätoista.

MYÖS Suomen Jääkiekkoilijat ry (SJRY) eli Pelaajayhdistys vahvisti maanantaina osallistuvansa uuden jääkiekkosarjan suunnitteluun. Pelaajayhdistyksen tavoitteena on vuodesta 2023 lähtien ollut, että Suomessa olisi kaksi ylintä sarjatasoa, joissa pelaisi 20-24 täysammattilaisjoukkuetta.

- Olemme käyneet Penttilän kanssa alustavia neuvotteluita. Hyvä, että asiat nyt etenevät. Haluamme tuoda pelaajien näkökulman yhteiseen pöytään, kun päätöksiä tehdään niin tärkeän suomalaisen huippujääkiekon tulevaisuudesta, SJRY:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt kertoi tiedotteessa.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 15.04.