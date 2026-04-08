Talous
8.4.2026 06:10 ・ Päivitetty: 8.4.2026 06:10
Suomella oli hyvä sijoitusonni: näin valtio tienasi yhtiöillään
Valtion yhtiöomistuksen arvo nousi vuoden 2025 lopussa noin 38 miljardiin euroon, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tuottoja valtiolle kilisi näistä parisen miljardia euroa.
Edellisvuona omistusten arvo oli ollut 30 miljardia. Kanslian tiedotteen mukaan valtio saikin nyt yhtiöomistuksistaan tuloja 1,94 miljardia euroa, kun vuotta aiemmin tuotto pysyi 1,45:ssä miljardissa.
Pörssiomistusten tuotto oli prosenteissa 47,9. Vielä vuonna 2024 pörssisalkun kokonaistuotto oli laskennallisesti 23 prosenttia miinuksella aiemmasta.
Käännettä selittävät muun muassa Nesteen ja Fortumin arvonnousut.
VIIME VUONNA valtio listautti Postin pörssiin ja siirtyi Valmet Automotiven enemmistöomistajaksi. Pörssiyhtiöissä omistuksia oli vuodenvaihteen arvolla laskettuna 25 miljardin euron verran, loput tulevat listaamattomista yhtiöistä.
Valtiolla oli vuodenvaihteessa omistuksia 73:ssa erilaisessa yhtiössä. 41 niistä toimii kaupallisin perustein.
