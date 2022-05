Suomen ja Ruotsin delegaatiot matkustavat tänään Turkkiin, jonka kerrotaan valmistelleen ”sopimusluonnoksen” neuvottelujen pohjaksi

Turkin ulkoministeriön mukaan delegaatiot tapaavat Ankarassa presidentti Recep Tayyip Erdoganin tiedottajan Ibrahim Kalinin sekä Turkin varaulkoministeri Sedat Önalin.

Turkki on toistuvasti ilmaissut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Turkin presidentti Erdogan on syyttänyt maita muun muassa ”terroristien majoittamisesta” viitaten esimerkiksi kurdien sissijärjestöön PKK:hon.

Delegaatioden vierailusta kertoi tiistaina ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa järjestetyssä paneelikeskustelussa.

- Me olemme ymmärtäneet, että Turkilla on omia turvallisuushuolia liittyen terrorismiin. Me uskomme, että meillä on hyviä vastauksia näihin kysymyksiin, koska me olemme osa terrorismin vastaista taistelua. Me uskomme, että nämä kysymykset voidaan ratkaista, Haavisto sanoi.