Suomen Pankin pääjohtajan haku alkaa

Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan virka tulee avoimeksi 12. heinäkuuta ensi vuonna. Demokraatti Demokraatti

Pankkivaltuusto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan käynnistää haun viran täyttämiseksi.

Johtokunnan puheenjohtajan toimikausi on seitsemän vuotta. Johtokunnan puheenjohtaja on Suomen Pankin pääjohtaja. Nykyinen pääjohtaja on Olli Rehn. Hän on toiminut pääjohtajana 12. heinäkuuta 2018 alkaen.

Viran lakisääteiset kelpoisuusvaatimukset ovat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys rahatalouteen tai rahoitustoimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, Suomen Pankki kertoo tiedotteessaan.

Hakuilmoitus julkaistaan Suomen Pankin verkkosivustolla. Pankkivaltuustolle osoitettu hakemus, jonka liitteenä on ansioluettelo, pyydetään toimittamaan Suomen Pankin verkkosivuston avoimet työpaikkamme -osion kautta perjantaihin 8. marraskuuta 2024 kello 12 mennessä.

Pankkivaltuusto tekee virkaa koskevan nimitysesityksen valtioneuvostolle. Lopullisen päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti valtioneuvoston ehdotuksesta.