Suomen Pankista ennuste: Venäjän talouskasvu hidastuu huomattavasti

Viime vuonna Venäjän bruttokansantuote kasvoi alustavien tietojen mukaan noin neljä prosenttia.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit julkaisi tänään ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosina 2025-2027.

Bofitin mukaan Venäjän talouden kriisiytymistä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä, mutta talouden kehitykseen liittyy erittäin suuria riskejä niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Venäjän talouden kasvu on Bofitin mukaan nojannut vahvasti valtion menojen lisäämiseen ja sotateollisuuden tuotannon kasvattamiseen. Vaikka valtion menoja aiotaan lisätä tänä vuonna edelleen, on talouden kasvua entistä vaikeampi pitää yllä. Työvoimasta on pulaa, hinnat nousevat nopeasti, ja pakotteet vaikeuttavat Venäjän ulkomaankauppaa.