Suomen Pankki: Venäjän sotatalous porskuttaa – yksityinen puoli näivettyy

Venäjän talouskasvu hidastui viime vuonna yhteen prosenttiin, ja samalla vauhdilla mennään myös tämä vuosi, Suomen Pankki ennustaa. Pieni luisu alaspäin alkaa kuitenkin ensi vuonna, elleivät öljykaupan tuotot piristy. Demokraatti

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) maanantaina julkaiseman Venäjä-katsauksen mukaan itänaapurissa palkkatulojen kasvu hidastui, verotus kiristyi ja korkotaso pysyi korkealla viime vuonna.

Samaan aikaan uudet tehokkaammat länsipakotteet onnistuivat kurjistamaan vientiä. Kansantalous on muuttunut entistäkin sulkeutuneemmaksi, ja julkisen talouden alijäämä pakottaa nostamaan viranomaismaksuja sekä veroja.

Työttömyys on kuitenkin pysynyt venäläisittäin ennätysmäisen alhaalla, koska sotataloudessa on riittänyt hommia.

TÄKSI VUODEKSI ennuste lupaa samanlaista menoa, mutta 2027-2028 kasvu voi jäädä enää puoleen prosenttiin.

Valtio on tähän asti pitänyt kysyntää keinotekoisesti kierroksilla pumppaamalla rahaa sotateollisuuden tuotantoon, mutta senkin rajat alkavat tulla vastaan. Yritysten oma investointikyky alkaa olla vähissä, eikä uutta työvoimaakaan ole loputtomiin saatavilla.

– Venäjän talous jakautuu ennusteajanjaksolla yhä selkeämmin sotataloudesta hyötyvään tuotantoon ja näivettyvään siviilituotantoon. Valtio ylläpitää sotateollisuudelle tärkeitä investointeja, mutta muut supistuvat, sanoo BOFIT:n vanhempi ekonomisti Sinikka Parviainen tiedotteessa.

Suomen Pankki muistuttaa, että Venäjän talouskehityksen ennustaminen on nyt poikkeuksellisen vaikeaa, koska tilanteessa on liian paljon muuttujia.

Valtion tärkeimmät vientitulot tulevat fossiilisten polttoaineiden viennistä, ja Iranin sotatoimet voivat muuttaa öljymarkkinoiden tilaa niin että Venäjälle aukeaa uusia tienaamismahdollisuuksia.