Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

30.3.2026 10:57 ・ Päivitetty: 30.3.2026 10:57

Suomen Pankki: Venäjän sotatalous porskuttaa – yksityinen puoli näivettyy

Venäjän presidentinkanslia
Vladimir Putin vierailemassa Samarassa lentokonemoottoreita tekevällä UEC-Kuznetsovin tehtaalla 2025.

Venäjän talouskasvu hidastui viime vuonna yhteen prosenttiin, ja samalla vauhdilla mennään myös tämä vuosi, Suomen Pankki ennustaa. Pieni luisu alaspäin alkaa kuitenkin ensi vuonna, elleivät öljykaupan tuotot piristy.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) maanantaina julkaiseman Venäjä-katsauksen mukaan itänaapurissa palkkatulojen kasvu hidastui, verotus kiristyi ja korkotaso pysyi korkealla viime vuonna.

Samaan aikaan uudet tehokkaammat länsipakotteet onnistuivat kurjistamaan vientiä. Kansantalous on muuttunut entistäkin sulkeutuneemmaksi, ja julkisen talouden alijäämä pakottaa nostamaan viranomaismaksuja sekä veroja.

Työttömyys on kuitenkin pysynyt venäläisittäin ennätysmäisen alhaalla, koska sotataloudessa on riittänyt hommia.

TÄKSI VUODEKSI ennuste lupaa samanlaista menoa, mutta 2027-2028 kasvu voi jäädä enää puoleen prosenttiin.

Valtio on tähän asti pitänyt kysyntää keinotekoisesti kierroksilla pumppaamalla rahaa sotateollisuuden tuotantoon, mutta senkin rajat alkavat tulla vastaan. Yritysten oma investointikyky alkaa olla vähissä, eikä uutta työvoimaakaan ole loputtomiin saatavilla.

– Venäjän talous jakautuu ennusteajanjaksolla yhä selkeämmin sotataloudesta hyötyvään tuotantoon ja näivettyvään siviilituotantoon. Valtio ylläpitää sotateollisuudelle tärkeitä investointeja, mutta muut supistuvat, sanoo BOFIT:n vanhempi ekonomisti Sinikka Parviainen tiedotteessa.

Suomen Pankki muistuttaa, että Venäjän talouskehityksen ennustaminen on nyt poikkeuksellisen vaikeaa, koska tilanteessa on liian paljon muuttujia.

Valtion tärkeimmät vientitulot tulevat fossiilisten polttoaineiden viennistä, ja Iranin sotatoimet voivat muuttaa öljymarkkinoiden tilaa niin että Venäjälle aukeaa uusia tienaamismahdollisuuksia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU