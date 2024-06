Suomen Sotaveteraaniliitto lopettamassa toimintansa 2024 lopulla

Suomen Sotaveteraaniliitto valmistautuu lopettamaan toimintansa lopullisesti tämän vuoden lopulla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiaa tullaan liiton mukaan käsittelemään torstaina 6.6 Lahdessa järjestettävässä liittokokouksessa. Liitto kertoo luovuttavansa tehtävänsä Tammenlehvän Perinneliitolle.

Suomen Sotaveteraaniliitto on toimintansa aikana keskittynyt tukemaan veteraanien fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Liiton toiminta veteraanien hyväksi on perustunut kymmenien tuhansien vapaaehtoisten työhön. Liitto on perustettu vuonna 1957.

Vuonna 2003 perustettu Tammenlehvän Perinneliitto tulee jakamaan liiton veteraanityötä. Tammenlehvätunnuksen omaavia veteraaneja on elossa vielä noin 1 800. Veteraaniliitto arvioi, että tukityötä riittää pitkälle 2030-luvulle saakka. Tukityön lisäksi Tammenlehvän Perinneliiton tehtävänä on jatkaa Suomen sotasukupolven perinnön vaalimista.