Suomen Yrittäjät: 10 000 euron tuki esikoisesta

Suomen Yrittäjät esittää isoa tukiremonttia lapsiperheille. Kustannukset katettaisiin verovaroista.

Yrittäjät esittävät perhevapaiden rahoituksen uudistamista, uutta etuutta sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoitavalle vanhemmalle ja ensimmäisen lapsen lapsilisän korvaamista kolmelle vuodelle hajautetulla 10 000 euron tuella.

Yrittäjät tilasi Tilastokeskukselta ammattiasemakohtaisen tarkastelun, jonka mukaan yrittäjämiesten kokonaishedelmällisyysluku on korkein ammattiryhmistä.

– Syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen vaikuttavat laajasti yhteiskuntaamme. Ne uhkaavat työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua. Perhepoliittisilla ratkaisuilla on suora vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin ja Suomen talouden kestävyyteen, asiantuntija Mikko Kinnunen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yrittäjät esittää ohjelmassaan, että vanhempainpäivärahojen rahoitusta painotetaan nykyistä enemmän valtion verotuloihin ja työnantajien sekä työntekijöiden suoraa rahoitusosuutta kevennetään.

– Perhevapaalla olevan toimeentulo tulisi turvata yhteisistä, verotuksella kerätyistä varoista. Esitämme siirtymistä kohti Tanskan mallia, jossa perhevapaalla olevan toimeentulo rahoitetaan pääosin verovaroista ja osin työnantajien yhteisillä vanhempainvapaarahastoilla, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Héllsten sanoo.

Naisvaltaisilla aloilla ja naisten omistamissa yrityksissä perhevapaan kustannuksista kannetaan suurin vastuu

Suomen Yrittäjien toimialajärjestö Yrittäjänaiset kannattaa myös perhevapaakulujen ja sairaan lapsen hoitamisesta aiheutuvien kustannusten tasaisempaa jakamista.

– Erityisesti naisvaltaisilla aloilla ja naisten omistamissa yrityksissä perhevapaan kustannuksista kannetaan suurin vastuu, Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Carita Orlando sanoo.

YRITTÄJÄT esittää lapsilisän korvaavaa uutta ensimmäisen lapsen perusteella maksettavaa tukea, jota maksettaisiin vaiheittain lapsen kolmen ensimmäisen elinvuoden ajan.

Tuki olisi lapsen ensimmäisenä vuonna 370 euroa, toisena vuonna 278 euroa ja kolmantena 185 euroa kuukaudessa. Näin kolmen vuoden aikana kyseisiä ensimmäisen lapsen perheitä tuettaisiin yhteensä 10 000 eurolla. Tämän jälkeen lapsilisä jatkuisi nykyiseen tapaan. Perheen muiden lasten lapsilisät toteutuisivat nykyisellä mallilla.

Jos 10 000 euron veronalaisella kannustimella saataisiin esimerkiksi 1 000 esikoista lisää, kustannukset olisivat yhteiskunnalle noin 200 miljoonaa euroa kolmessa vuodessa. Toisaalta yhteiskunta säästäisi samalla ajalla lapsilisissä noin 90 miljoonaa euroa ja veronalaisesta tuesta palautuisi valtiolle noin 30 miljoonaa euroa.

– Lapsilisän tilalle tarvitaan nykyistä vahvempi kannuste ensimmäisen lapsen hankkimiseen. Kun perheeseen syntyy esikoinen, on todennäköistä, että lapsia syntyy myöhemmin lisää. Tämä on lapsiystävällisen Suomen rakentamista, Kinnunen sanoo.

OHJELMASSA esitetään uutta rekrytointitukea yrittäjän jäädessä perhevapaalle. Yritys voisi palkata sekä kouluttaa sijaisen ja siten turvata liiketoiminnan.

Lisäksi Yrittäjät vaatii uutta etuutta sairastuneen lapsen hoitoon. Etuutta maksettaisiin vanhemmalle, joka jää töistä pois hoitaakseen sairastunutta alle 10-vuotiasta lasta.

– Nyt yrittäjät eivät saa korvausta menetetystä toimeentulosta lapsen sairastuessa. Lisäksi työnantajat joutuvat usein maksamaan palkan ajalta, jolloin työntekijä on hoitamassa sairasta lasta. Etuutta tulisi maksaa enintään neljältä työpäivältä, ja sen taso voisi vastata sairauspäivärahaa, Hellsten kertoo.

-Tämä Kelan kautta toteutettava etuus turvaisi paremmin sairasta lasta kotona hoitavan yrittäjän toimeentulon. Se auttaisi yrittäjää yhdistämään yrittämisen ja perhe-elämän. Työnantajalle se voitaisiin maksaa siltä ajalta, kun tämä on velvoitettu maksamaan työntekijälle palkkaa ajalta, jolloin tämä on hoitamassa sairasta lastaan, Hellsten jatkaa.