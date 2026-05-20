Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.5.2026 12:30 ・ Päivitetty: 20.5.2026 12:30

Suomessa vieraillut Slovakian ulkoministeri: Ei Ukrainaa Natoon

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Slovakia kannattaa Ukrainan EU-jäsenyyttä, mutta ei Nato-jäsenyyttä, sanoo Slovakian ulkoministeri Juraj Blanar.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Blanar vieraili keskiviikkona Helsingissä, missä hän tapasi suomalaiskollegansa Elina Valtosen (kok.). Blanarin mukaan Ukrainalla eikä muillakaan EU:n jäseniksi haluavilla mailla voi olla minkäänlaisia oikoteitä jäsenyyteen, vaan niiden pitää täyttää kaikki jäsenyysehdot.

Blanarin mukaan Ukrainan EU-jäsenyys hyödyttäisi Slovakiaa.

- Slovakian kaltainen Ukrainan naapurimaa haluaa naapurustoonsa vakaan, demokraattisen, hyvinvoivan ja turvallisen kumppanin, Blanar sanoi ministerien tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Ukrainan Nato-jäsenyyttä Slovakia sen sijaan Blanarin mukaan ei kannata. Hän ei tiedotustilaisuudessa avannut syitä Ukrainan Nato-jäsenyyden vastustamiselle.

Ulkoministerit eivät ehtineet lyhyeksi jääneessä tiedotustilaisuudessaan vastata toimittajien kysymyksiin.

SLOVAKIAN yhteydenpito Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa on herättänyt närää muissa EU-maissa.

Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Baltian maat eivät antaneet Ficon käyttää ilmatilaansa matkallaan voitonpäivän juhliin.

Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.

Aiemmin tänä vuonna Slovakia jarrutti yhdessä Unkarin kanssa Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin ja uusimman Venäjän vastaisen pakotepaketin hyväksymistä EU:ssa. Maat vetosivat Druzhba-öljyputkeen liittyneeseen kiistaan.

Druzhba-putki kuljettaa venäläistä öljyä Ukrainan läpi Slovakiaan ja Unkariin. Putki vahingoittui tammikuussa Venäjän iskussa, minkä vuoksi öljytoimitukset Slovakiaan ja Unkariin keskeytyivät.

Putki saatiin korjattua huhtikuussa. Öljytoimitusten alkamisen jälkeen Slovakia ja Unkari luopuivat Ukrainan lainapaketin ja Venäjän vastaisen pakotepaketin jarruttamisesta EU:ssa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pertti Rajala

Uutiset
20.5.2026
SDP:n puoluekokous lähestyy – Kirsi Ala-Jaakkola on yksi päättäjistä: Nämä asiat pitää nostaa keskiöön
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU