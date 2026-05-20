Suomessa vieraillut Slovakian ulkoministeri: Ei Ukrainaa Natoon

Slovakia kannattaa Ukrainan EU-jäsenyyttä, mutta ei Nato-jäsenyyttä, sanoo Slovakian ulkoministeri Juraj Blanar. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Blanar vieraili keskiviikkona Helsingissä, missä hän tapasi suomalaiskollegansa Elina Valtosen (kok.). Blanarin mukaan Ukrainalla eikä muillakaan EU:n jäseniksi haluavilla mailla voi olla minkäänlaisia oikoteitä jäsenyyteen, vaan niiden pitää täyttää kaikki jäsenyysehdot.

Blanarin mukaan Ukrainan EU-jäsenyys hyödyttäisi Slovakiaa.

- Slovakian kaltainen Ukrainan naapurimaa haluaa naapurustoonsa vakaan, demokraattisen, hyvinvoivan ja turvallisen kumppanin, Blanar sanoi ministerien tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Ukrainan Nato-jäsenyyttä Slovakia sen sijaan Blanarin mukaan ei kannata. Hän ei tiedotustilaisuudessa avannut syitä Ukrainan Nato-jäsenyyden vastustamiselle.

Ulkoministerit eivät ehtineet lyhyeksi jääneessä tiedotustilaisuudessaan vastata toimittajien kysymyksiin.

SLOVAKIAN yhteydenpito Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa on herättänyt närää muissa EU-maissa.

Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Baltian maat eivät antaneet Ficon käyttää ilmatilaansa matkallaan voitonpäivän juhliin.

Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.

Aiemmin tänä vuonna Slovakia jarrutti yhdessä Unkarin kanssa Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin ja uusimman Venäjän vastaisen pakotepaketin hyväksymistä EU:ssa. Maat vetosivat Druzhba-öljyputkeen liittyneeseen kiistaan.

Druzhba-putki kuljettaa venäläistä öljyä Ukrainan läpi Slovakiaan ja Unkariin. Putki vahingoittui tammikuussa Venäjän iskussa, minkä vuoksi öljytoimitukset Slovakiaan ja Unkariin keskeytyivät.

Putki saatiin korjattua huhtikuussa. Öljytoimitusten alkamisen jälkeen Slovakia ja Unkari luopuivat Ukrainan lainapaketin ja Venäjän vastaisen pakotepaketin jarruttamisesta EU:ssa.