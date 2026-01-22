Suomessa viime vuonna liki 7500 ilmoitettua tietosuojaloukkausta

Tietosuojaloukkauksista tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi Euroopassa viimeksi kuluneen vuoden aikana, selviää kansainvälisen asianajotoimisto DLA Piperin raportista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Selvityksen mukaan EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n säädöksiä rikottiin viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 443 kertaa päivässä. Määrä kasvoi yli viidenneksellä verrattuna edelliseen vuoteen.

Eniten ilmoituksia tietosuojaloukkauksista raportoitiin vuoden aikana Hollannissa, Saksassa ja Puolassa. Suomi sijoittui kahdeksanneksi ilmoitetuilla noin 7 450 tietosuojaloukkauksella.

Sekä Ruotsissa että Tanskassa ilmoituksia oli enemmän kuin Suomessa. Norjassa niitä oli alle puolet Suomen määrästä ja Virossa vain joitakin satoja.

Kun verrataan ilmoitusten määrää suhteessa väestöön, Suomi on sijoittunut viime vuosina ei-toivottuun viiden kärkeen. Viimeksi kuluneen vuoden aikana Suomessa tehtiin 132 ilmoitusta 100 000 asukasta kohden.

TUTKIMUKSESSA tarkasteltiin EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n keskeisiä tunnuslukuja 30 ETA-maassa ja Britanniassa. Tiedot on osittain ennustettu päivittäisten keskiarvojen perusteella, sillä aineisto ei ole kattavaa eri maiden erilaisten tilastointi- ja julkistustapojen vuoksi.

Yhdeksän kymmenestä suurimmasta GDPR-sakosta määrättiin suurille teknologia- ja sosiaalisen median yhtiöille.

Eurooppalaiset viranomaiset määräsivät vuoden aikana tietosuojaloukkauksista sakkoja yhteensä noin 1,2 miljardin euron edestä. Summa pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2024, mutta luvut kielivät raportin laatijoiden mukaan siitä, että tietosuoja-asetusten noudattamista valvotaan Euroopassa yhä tarkasti.

Vuoden suurin sakko oli Irlannin viranomaisen määräämä 530 miljoonan euron sakko sosiaalisen median yhtiölle, joka oli siirtänyt henkilötietoja Kiinaan. Suurin koskaan GDPR:n nojalla määrätty sakko on someyhtiö Metalle vuonna 2023 määrätty 1,2 miljardin euron seuraamus.