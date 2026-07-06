Suomi, britit, Hollanti ja Puola varautuvat puolustusalan yhteisostoihin kimppakassalla

Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa alan yhteishankintoja. Maat haluavat varmistaa, että ison mittakaavan kimppaostoilla ja -tilauksilla hankintoihin saadaan kustannustehokkuutta ja synergiaetuja.