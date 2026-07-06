Talous
6.7.2026 16:51 ・ Päivitetty: 6.7.2026 16:55
Suomi, britit, Hollanti ja Puola varautuvat puolustusalan yhteisostoihin kimppakassalla
Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa alan yhteishankintoja. Maat haluavat varmistaa, että ison mittakaavan kimppaostoilla ja -tilauksilla hankintoihin saadaan kustannustehokkuutta ja synergiaetuja.
Maat ovat antaneet maanantaina asiasta yhteislausuman.
Uuden keskinäisen rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteisiä valintoja. Mikäli maiden poliittiset päättäjät hyväksyvät suunnitelmat syksyn aikana, mekanismi olisi käytössä jo ensi vuonna.
- Tärkein juju on nimenomaan, että voidaan varmistaa, että hankkimalla yhdessä saadaan tehokkuutta halvemmalla, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoi STT:lle.
Mörttinen huomauttaa, että puolustuksen tehostamisella on kiire, ja samaan aikaan materiaalihinnat ovat kovassa nousussa.
- Hankkeen yksi suuri etu on, että se tuo puolustusministeriöt ja valtiovarainministeriöt yhteen tämän ongelman ääreen, hän sanoo.
Hankkeen vastuuministeriönä toimii puolustusministeriö, mutta valtiovarainministeriön tehtävänä on katsoa, kuinka rahoitusmekanismi rakennetaan kustannustehokkaasti.
PUOLUSTUSMATERIAALIN hintojen kallistuminen kiihtyi heti Venäjän Ukraina-hyökkäyksen jälkeisinä vuosina.
Monet pienet Nato-maat ovat turhaan etsineet asejärjestelmille ja varusteille isompia ostajakumppaneita paljousalennusten toivossa.
Toistaiseksi tämä on onnistunut Suomelle parhaiten lähinnä Ruotsin kanssa. Ruotsi päätti muutama vuosi sitten tilata asevoimiensa uudet rynnäkkökiväärit suomalaiselta Sako-yhtiöltä, ja asetta kehitettiin yhteistyössä Suomen puolustusvoimien kanssa myös täkäläisiin tarpeisiin.
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