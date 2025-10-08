Politiikka
8.10.2025 16:00 ・ Päivitetty: 8.10.2025 16:02
Suomi esittää Pekka Haavistoa UNHCR:n johtoon
Suomi esittää entisen ulkoministerin, kansanedustaja Pekka Haaviston (vihr.) valitsemista YK:n pakolaisasiain päävaltuutetuksi.
Asiasta kertoi Suomen Genevessä sijaitseva YK-edustusto viestipalvelu X:ssä keskiviikkona. Asiasta uutisoi Suomessa ensin Iltalehti.
Nykyisin YK:n pakolaisasiain päävaltuutettuna on italialainen Filippo Grandi, jonka toinen virkakausi päättyy vuodenvaihteessa.
Päävaltuutettu johtaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ää.
VIESTISSÄÄN Suomen YK-edustusto Genevessä toteaa, että Haavistolla on vuosikymmenien mittainen kokemus diplomatiasta, kriisinhallinnasta, rauhanrakentamisesta ja ihmisoikeuksista.
- Hän on valmis johtamaan rohkeudella, yhteistyöllä ja myötätunnolla, edustusto kirjoitti.
Viime vuoden presidentinvaaleissa Alexander Stubbille hävinnyt Haavisto oli mediatietojen mukaan aiemmin ehdolla myös YK:n Lähi-idän erityiskoordinaattoriksi. Israelilaismedian tietojen mukaan Israel kuitenkin vastusti hänen nimittämistään.
Haavistoa on soviteltu myös muihin kansainvälisiin rauhanrakennustehtäviin. Hän vetäytyi näiden pyrkimysten johdosta viime kevään kuntavaaleista, joissa hän oli tarjolla vihreiden pormestariehdokkaaksi Helsinkiin.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.