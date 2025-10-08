Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.10.2025 16:00 ・ Päivitetty: 8.10.2025 16:02

Suomi esittää Pekka Haavistoa UNHCR:n johtoon

LEHTIKUVA / AFP / GINTS IVUSKANS
Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.).

Suomi esittää entisen ulkoministerin, kansanedustaja Pekka Haaviston (vihr.) valitsemista YK:n pakolaisasiain päävaltuutetuksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi Suomen Genevessä sijaitseva YK-edustusto viestipalvelu X:ssä keskiviikkona. Asiasta uutisoi Suomessa ensin Iltalehti.

Nykyisin YK:n pakolaisasiain päävaltuutettuna on italialainen Filippo Grandi, jonka toinen virkakausi päättyy vuodenvaihteessa.

Päävaltuutettu johtaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ää.

VIESTISSÄÄN Suomen YK-edustusto Genevessä toteaa, että Haavistolla on vuosikymmenien mittainen kokemus diplomatiasta, kriisinhallinnasta, rauhanrakentamisesta ja ihmisoikeuksista.

-  Hän on valmis johtamaan rohkeudella, yhteistyöllä ja myötätunnolla, edustusto kirjoitti.

Viime vuoden presidentinvaaleissa Alexander Stubbille hävinnyt Haavisto oli mediatietojen mukaan aiemmin ehdolla myös YK:n Lähi-idän erityiskoordinaattoriksi. Israelilaismedian tietojen mukaan Israel kuitenkin vastusti hänen nimittämistään.

Haavistoa on soviteltu myös muihin kansainvälisiin rauhanrakennustehtäviin. Hän vetäytyi näiden pyrkimysten johdosta viime kevään kuntavaaleista, joissa hän oli tarjolla vihreiden pormestariehdokkaaksi Helsinkiin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
8.10.2025
Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU