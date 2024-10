Suomi mainittu! – Yhdysvaltain varapresidentiksi pyrkivät kiistelivät aseväkivallasta

Suomi nousi esiin, kun Yhdysvaltojen varapresidenttiehdokkaat Tim Walz ja J.D. Vance iskivät yhteen tv-väittelyssään tiistai-iltana paikallista aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ehdokkaat puhuivat Suomesta, kun keskustelussa käsiteltiin Yhdysvaltain aseväkivaltaa ja kouluampumisia.

Demokraattien ehdokas Walz sanoi uskovansa, että Vance on aidosti järkyttynyt kouluampumisista. Walzin mukaan se ei kuitenkaan riitä, kun on asioita, joita voitaisiin tehdä ampumisten ehkäisemiseksi.

- Olen viettänyt aikaa Suomessa ja nähnyt suomalaisia kouluja. Heillä ei tapahdu tällaista, vaikka heillä on paljon aseenomistajia, Minnesotan kuvernööri Walz sanoi.

- On järkeviä asioita, joita voimme tehdä, ja joilla on vaikutusta. Se ei tarkoita puuttumista aseenkanto-oikeuteen.

REPUBLIKAANIEN ehdokas, ohiolaissenaattori Vance tarttui Walzin esimerkkiin Suomesta.

- Arvostan sitä, mitä Tim sanoi Suomesta. Mielestäni se korostaa eroja meidän maamme aseväkivaltaongelman ja Suomen välillä. Meillä on paljon enemmän mielialalääkkeiden väärinkäyttöä, paljon enemmän masennusta ja ahdistusta. Maassamme on mielenterveyskriisi, jonka juurisyihin meidän on puututtava. Se ei ole koko syy aseväkivallan ongelmaamme, mutta se on iso osa sitä.

Vance ja Walz olivat eri linjoilla sen suhteen, mitä aseväkivallalle olisi tehtävä. Vancen mielestä tärkeää on parantaa turvatoimia kouluissa, kun taas Walz haluaisi rajoittaa tiettyjen aseiden saatavuutta.

Walz sanoi harrastavansa itse metsästystä ja kunnioittavansa aseenkanto-oikeutta, mutta sanoi, ettei aseväkivallan laajuutta voi hyväksyä. Walz sanoi, että hänen oma 17-vuotias poikansa joutui todistamaan ampumista. Vance otti osaa ja piti sitä järkyttävänä.

VARAPRESIDENTTIEHDOKKAIDEN ainoan tv-väittelyn järjesti New Yorkissa tv-kanava CBS. Varsinaiset presidenttiehdokkaat, demokraattien Kamala Harris ja republikaanien Donald Trump kohtasivat syyskuussa väittelyssä, joka jää näillä näkymin heidän ainoakseen.

Tyyliltään varapresidenttiväittely oli huomattavasti kohteliaampi ja sivistyneempi kuin presidenttiehdokkaiden väittely. Ehdokkaat esimerkiksi kiittivät välillä toisiaan vastauksista, ja kääntyivät toisiaan kohtaan ja korostivat yhteisymmärrystään tietyistä asioista. Väittely oli hyvin asiapitoinen, eivätkä ehdokkaat lähteneet henkilöön meneviin hyökkäyksiin toisiaan kohtaan.

Hieman enemmän kipinöitä lenteli, kun Walz ja Vance väänsivät väittelyn loppupuolella Trumpin yrityksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos, ja tämän toistuvista vaalivilppiväitteistä.

Walz pysyi Vancelta suoraan, hävisikö Trump vuoden 2020 vaalit – asia jota Trump itse ei ole koskaan kunnolla myöntänyt.

- Tim, olen keskittynyt tulevaisuuteen, Vance sanoi ja yritti kääntää keskustelun sensuuriin.

Walz totesi, että vastauksen puuttuminen oli raskauttavaa.

“On paksua väittää, että Trump olisi ainutlaatuinen uhka demokratialle.”

Vance ei vastannut suoraan siihenkään, aikooko Trump kiistää taas vaalituloksen, jos hän häviää.

- Presidentti Trump on sanonut että vuonna 2020 oli ongelmia. Itse uskon, että meidän täytyy taistella ja väitellä noista asioista rauhanomaisesti julkisuudessa, Vance sanoi.

Vancen mukaan on paksua väittää, että Trump olisi ainutlaatuinen uhka demokratialle. Hän korosti, että Trump vain kehotti kannattajiaan protestoimaan rauhanomaisesti ja vallanvaihdos toteutui rauhanomaisesti 20. tammikuuta 2021.

- Uskon ja toivon, että me voitamme. Mutta jos Tim Walz on seuraava varapresidentti, rukoilen hänen puolestaan ja autan häntä.

ABORTISTA puhuttaessa Walz korosti naisten oikeutta päättää omasta kehostaan. Abortin vastustajana profiloitunut Vance puolestaan kiisti, että olisi koskaan kannattanut valtakunnallista aborttikieltoa.

Vancen kotiosavaltiossa Ohiossa aborttioikeus lisättiin osavaltion perustuslakiin viime vuoden kansanäänestyksen myötä, mistä Vance kertoi oppineensa, että republikaaneilla on parantamisen varaa.

- Meidän republikaanien täytyy tehdä parempaa työtä, jotta saamme amerikkalaisten luottamuksen tässä asiassa, jossa meihin ei luoteta, Vance sanoi ja totesi, että asia on parasta jättää osavaltioiden päätettäväksi.

Vance sanoi republikaanien haluavan tukea lapsiperheitä ja lasten hankkimista. Walz huomautti, että perhepolitiikka ja abortin mahdollistaminen eivät ole ristiriidassa.

Trump kommentoi samaan aikaan X:ssä, ettei missään olosuhteissa hyväksyisi liittovaltion aborttikieltoa.

VÄITTELYSSÄ käsiteltiin myös muun muassa Lähi-idän tilannetta, taloutta ja maahanmuuttopolitiikkaa.

Halki väittelyn Vance puhui “Kamala Harrisin politiikasta” viitatessaan nykyhallintoon, eli halusi selvästi, että varapresidentti Harrisia ja presidentti Joe Bidenin politiikkaa ei eroteta toisistaan.

Vance sanoi Bidenin ja Harrisin aiheuttaneen ongelmia pyörtämällä Trumpin rajapolitiikkaa ja päästämällä huumeet virtaamaan rajan yli Yhdysvaltoihin. Hän mainitsi äitinsä, jolla oli huumeongelmia, mutta joka pääsi kuiville.

- En halua, että ihmiset menettävät mahdollisuutensa uuteen alkuun, koska Kamala Harris päästää fentanyyliä yhteisöihin, Vance sanoi.

Walz kuittasi, että Trumpin käskyttämänä republikaanit kaatoivat aiemmin tänä vuonna Bidenin hallinnon rajatiukennukset, koska halusivat pitää rajakysymyksen vaaliteemana.

Vance ei vastannut kysymykseen siitä, karkottaisiko Trump paperittomia maahanmuuttajia, joiden lapset ovat syntyneet Yhdysvalloissa. Hänen mukaansa demokraattien löperö rajapolitiikka on todellista perheiden hajottamista. Walz taas kritisoi Vancea maahanmuuttajien epäinhimillistämisestä.

EHDOKKAITA tentattiin myös heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

Walzia grillattiin siitä, että tämä on sanonut käyneensä Kiinassa vuoden 1989 demokratiamielenosoitusten aikana, vaikka vierailu todellisuudessa tapahtui vasta protestien jo loputtua. Walz väisteli kysymystä ja korosti sitä, kuinka paljon oppi Aasian-matkastaan, mutta myönsi lopulta puhuneensa ristiin.

Vancelta puolestaan kysyttiin siitä, että hän on pyörtänyt täysin aiemmat mielipiteensä Trumpista ja tämän politiikasta. Vance sanoi myöntäneensä useaan otteeseen olleensa väärässä Trumpin suhteen.