Suomi on Euroopan suurin luonnonvarojen kuluttaja

Suomessa luonnonvarojen kulutus henkeä kohden on Euroopan suurinta, paljastaa juuri julkaistu Euroopan ympäristökeskuksen raportti. Materiaalien hyödyntämisaste on Suomessa vain 4,4 prosenttia, mikä on selvästi alle EU:n keskiarvon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaikka kiertotalouden edistämiseen on sitouduttu poliittisella tasolla, Suomen erityispiirteet, kuten pitkät etäisyydet ja harva asutus, tuovat haasteita, arvioi Suomen ympäristökeskus Syke tiedotteessa. Suomessa materiaaleja esimerkiksi infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan paljon.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kommentoi ministeriön tiedotteessa, että Suomella on kiertotaloudessa vielä paljon tehtävää.

- Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja sekä ympäristö- että taloushaasteisiin, parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää riippuvuutta tuonnista. Siirtymä kiertotalouteen asettaa yhteiskunnalle muutospaineita niin lainsäädännön, muiden ohjauskeinojen, toimintatapojen kuin taloudellisen ohjauksen kehittämisen suhteen, Multala sanoo.

Hiilinielujen osalta raportti toistaa tuttua tarinaa: hiilinielut ovat romahtaneet, koska metsien hakkuut ja turvepitoisten maiden päästöt ovat kääntäneet maankäyttösektorin hiilen nielusta lähteeksi.

VIIDEN vuoden välein julkaistavan laajan raportin mukaan Suomella on haasteita useissa ekologisen kestävyyden politiikkatavoitteissa. Vaikeuksia on esimerkiksi luontokadon pysäyttämisessä vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä.

Suomen ympäristökeskus varoittaa, että tavoitteista ei kannata tinkiä.

- Ympäristötavoitteista ja ympäristölainsäädännöstä kannattaa pitää kiinni. Yhteiskuntamme menestys perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen, mutta resurssien käyttö on pitkään ollut kestämätöntä ja uhkaa kansalaistemme hyvinvointia ja yhteiskuntamme tulevaisuuden menestystä, sanoo Syken pääjohtaja Leif Schulman.

Luontokadon pysäyttäminen ja hiilineutraaliuden saavuttaminen vaativat Syken mukaan eri ohjelmissa ja aloitteissa jo tunnistettujen toimien johdonmukaista ja riittävän laajaa toteuttamista. Ratkaisukeinoja tarjoavat esimerkiksi Suomen luonnon monimuotoisuutta vahvistava Helmi-elinympäristöohjelma, kuntien ilmastosuunnitelmat sekä eri sektoreiden vähähiilisyys- ja biodiversiteettitiekartat.

HAASTEISTA huolimatta Euroopan ympäristö 2025 -raportissa korostetaan myös merkittäviä edistysaskelia, kuten onnistumisia ilmansuojelussa ja uusiutuvassa energiassa. Syken mukaan tämä antaa toivoa muutosten mahdollisuudesta ja osoittaa, että johdonmukaisella politiikalla ja tehokkaalla toimeenpanolla voidaan saada vaikuttavia tuloksia.

Suomen osalta raportista löytyy myös positiivisia tuloksia. Suomessa ilmanlaatu on Euroopan parhainta. Lisäksi Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet merkittävästi uusiutuvan energian tuotannon lisääntymisen ansiosta. Siirtymistä pois fossiilisesta energiasta ovat tukeneet myös uusi ydinvoimala ja lämpöpumppujen yleistyminen kotitalouksien energiaratkaisuina.

Ministerin mukaan jo 95 prosenttia Suomen sähköntuotannosta on päästötöntä ja puhdasta siirtymää pyritään vauhdittamaan edelleen.

- Puhtaat ratkaisut kirittävät kilpailukykyä ja vahvistavat omavaraisuuttamme. Hallitusohjelmassa tunnistetaan puhtaiden teknologioiden merkitys talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Tämä on tärkeä viesti koko Euroopalle, kun pyrimme eroon haitallisista riippuvuuksista, Multala sanoo.

Uutista täydennetty klo 9.56 ministeri Multalan kommentein.