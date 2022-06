”Suomi ottaa tärkeän askeleen kohti fossiilitonta tulevaisuutta” – eduskunta hyväksyi teollisuuden sähköistämistuen

– Sähköistämistuki on tärkeä, konkreettinen toimenpide, jolla Suomi ottaa askeleen kohti fossiilivapaata tulevaisuutta ja se on myös tärkeä osa huoltovarmuuden edistämistä, SDP:n talousvaliokunnan jäsenet korostavat. DEMOKRAATTI Demokraatti

Eduskunta hyväksyi tänään istunnossaan energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan jo tänä kesänä, mikäli EU-komissio hyväksyy lakiehdotukseen sisältyvän valtiontuen.

– Energia on teollisuuden tärkeimpiä kustannustekijöitä ja sen vuoksi edullisen, päästöttömän sähkön saatavuus on olennaista, jotta saavutamme ilmastotavoitteet ja turvaamme teollisuutemme kilpailukyvyn. Uusien teollisten investointien kannalta tärkeintä on lisätä päästöttömän sähkön tuotantoa nopeasti, Matias Mäkynen toteaa tiedotteessa.

Sd-ryhmä korostaa sähköistämisen tuen olevan erityisen tarpeellinen ja ajankohtainen juuri nyt, kun Venäjältä tuodusta fossiilisesta energiasta on päästävä eroon nopeasti.

– On tärkeää, että niin yritysten kuin koko yhteiskuntamme kannalta toimintaympäristö voidaan pitää vakaana ja ennustettavana. Siksi fossiilienergian tuontiriippuvuudesta on päästävä eroon nopeasti, mutta samalla teollisuuden kilpailukykyä vaarantamatta, Tuula Väätäinen huomauttaa.

”Tuki on jälleen uusi kädenojennus yrityksille.”

Sähköistämistuki korvaa vuonna 2021 päättyneen päästökauppakompensaation, jonka korvaaminen uudella ohjaavammalla tukimallilla on SDP:n mielestä tervetullut uudistus.

– Päästöjen vähentämisessä yritykset ovat aivan keskeisessä roolissa. Myös elinkeinoelämä on laajasti sitoutunut päästövähennyksiin ja EU:n ilmastotavoitteiden kiristämiseen, mutta erilaisia tukimuotoja kuitenkin tarvitaan siirtymävaiheessa. Sähköistämistuki onkin jälleen uusi kädenojennus yrityksille, Raimo Piirainen toteaa.

Talousvaliokunnan sd-ryhmä huomauttaa, että hallituksen asettamat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet eivät itsessään vähennä päästöjä, vaan tarvitaan juuri tämänkaltaisia konkreettisia uusia toimenpiteitä sekä tietysti päästöttömiä toimintoja ja teknologiaa, joilla tavoitteisiin päästään askel kerrallaan.

– Yrityksiä tuetaan kuluvalla hallituskaudella monin tavoin vihreän siirtymän edistämisessä. Sähköistämistuki on tärkeä lisäys näihin toimenpiteisiin, joista yksi on hallituksen jo toteuttama teollisuuden sähköveron lasku EU:n minimitasolle, Hussein al-Taee muistuttaa.