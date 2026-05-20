Politiikka
20.5.2026 07:07 ・ Päivitetty: 20.5.2026 07:40
Suomi ylittää tänä vuonna yhteiskunnan turvallisuutta koskevan Naton puolutusmenotavoitteen reilusti
Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoi puolustusministeriö keskiviikkona. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Osana Naton uutta viiden prosentin puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5 prosenttia tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin.
Uusi tavoitetaso tulee saavuttaa vuoteen 2035 mennessä.
1,5 prosentin tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen sekä Ukrainan tukemiseen liittyviä menoja. Tavoitteen ylittämisellä ei puolustusministeriön mukaan ole vaikutusta varsinaisia puolustusmenoja koskevan 3,5 prosentin tavoitteen saavuttamiseen.
Uutista täydennetty klo 10.40.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.