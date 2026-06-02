Super vaatii hoitajien epäasialliseen kohteluun puuttumista – vuoroihin tarvitaan myös tarpeeksi henkilökuntaa

Hoitajaliitto Super vaatii, että hoitajien epäasialliseen kohteluun puututaan. Tänään julkaistun Nordcare3-raportin tulokset kertovat kasvaneesta työn kuormituksesta, alan heikentyneestä pitovoimasta sekä lisääntyneestä hoitajien epäasiallisesta kohtelusta ikääntyneiden palveluissa. Demokraatti Demokraatti

Pohjoismainen Nordcare3-seurantatutkimus tarkastelee suomalaisen vanhustyön kehitystä 20 vuoden ajalta vuosina 2005-2025. Tutkimuksen mukaan ikääntyneiden hoidon tarve on kasvanut – asiakkaita on enemmän ja he tarvitsevat vaativampaa hoitoa. Sen myötä myös työntekijöiden fyysinen, henkinen ja eettinen kuormitus on kasvanut.

– Superin jäsenselvitysten tulokset sekä liittoon tulleet viestit ovat samansuuntaisia nyt julkistetun raportin tulosten kanssa, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo tiedotteessa.

Inberg pitää erityisen huolestuttavana tutkimustulosta, jonka mukaan työn mielekkyys on vähentynyt ja alan pitovoima romahtanut. Erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa enää vain hieman yli puolet työntekijöistä pitää työtään mielekkäänä.

– Tulos ei ole yllätys, mutta vakavaksi se kyllä laittaa. Tiedämme, että lähihoitajat kokevat työnsä syvästi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. He haluavat tehdä työtään, ja tehdä sen hyvin. Jatkuvasti huonontuneet työolosuhteet, heikentynyt työhyvinvointi ja haasteet palkkauksessa ajavat osan meidän hoitajista muille aloille, Inberg sanoo.

VÄKIVALTA ja sen uhka sekä seksuaalinen häirintä ovat Nordcare3-raportin mukaan lisääntyneet. Raportin mukaan myös viimeisen kymmenen vuoden aikana asiakkailta tai omaisilta kuultu rasistinen tai muu vihamielinen kommentointi.

– Vihamielinen käytös, rasismi ja häirintä tulee tuomita ehdottomasti ja yksiselitteisesti. On työnantajan vastuulla luoda työolosuhteet, jotka tukevat myös työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia työpaikalla. Pitää olla selvä ohjeistus, miten mahdollisessa häirintätilanteessa toimitaan, Inberg sanoo.

Inbergin mukaan on tärkeää kehittää toimintatapoja ja ohjeistuksia, mutta hän odottaa, etteivät päättäjät keskity hoitamaan kriisin oireita, vaan puuttuvat ongelman juurisyihin.

– Henkilökuntaa on oltava riittävästi kaikissa vuoroissa.

Super vaatiikin henkilöstön vähimmäismitoituksen nostamista tasolle 0,7. Inberg huomauttaa, että tosiasiallinen mitoitus määräytyy aina asiakkaiden hoitoisuuden mukaan.