SuPer vaatii kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön pikaista rokottamista

Kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on rokotettava koronaa vastaan pikaisesti, sanoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänen mukaansa rokotusjärjestyksestä on tullut huolestuneita yhteydenottoja SuPerin jäseniltä.

Kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö ei ole tällä hetkellä rokotusjärjestyksen kärjessä. Myöskään muualla sote-sektorilla työskentelevät hoitajat eivät ole kaikki vielä saaneet rokotetta.

– Kotihoidon työntekijöiden rokotuksissa on alueellisia eroja. Hoivakodeissa työskenteleviä hoitajia on rokotettu laajalti, sillä he kuuluvat rokotusjärjestyksen 1. ryhmään, Paavola toteaa tiedotteessa.