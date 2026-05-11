Työmarkkinat
11.5.2026 09:17 ・ Päivitetty: 11.5.2026 09:17
Super: Yksityiselle terveyspalvelualalle neuvottelutulos
Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos, kertoi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super maanantaina.
Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Super kuuluu Sote ry:hyn Tehyn ja Erton ohella.
TYÖEHTOSOPIMUKSEN piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa sekä yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla. Se on yleissitova eli työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä.
Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun, mutta sitä sovelletaan edelleen työpaikoilla.
