Työmarkkinat

11.5.2026 09:17 ・ Päivitetty: 11.5.2026 09:17

Super: Yksityiselle terveyspalvelualalle neuvottelutulos

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos, kertoi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Osapuolet eivät kommentoi sopimuksen sisältöä ennen kuin ne ovat tahoillaan käsitelleet asiaa. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Super kuuluu Sote ry:hyn Tehyn ja Erton ohella.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa sekä yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla. Se on yleissitova eli työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä.

Nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi huhtikuun loppuun, mutta sitä sovelletaan edelleen työpaikoilla.

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
