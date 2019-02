Superin Paavola: Soveltuvuustestien poistaminen moninkertaistanut opintojen keskeyttämisen

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola perustelee soveltuvuustestien tärkeyttä muun muassa sillä, että niiden avulla voidaan estää peruskoulusta tulevia nuoria eksymästä väärälle alalle.

– He ovat periaatteessa syrjäytymisvaarassa, koska he ovat käyttäneet ensiopiskelupaikkansa lisäpisteet. Alalle tulee myös vähän vanhempia opiskelijoita, joilla on huumetausta, ja ihmisiä, jotka eivät ole millään lailla vuorovaikutteisia toisten kanssa.

Paavolan mukaan keskeyttämisprosentti oli 8 silloin, kun soveltuvuustestit olivat käytössä. Tällä hetkellä osuus on lähes 30 prosenttia.

– Keskeyttämiset maksavat noin 70 miljoonaa, mikä on enemmän kuin soveltuvuustestit. Mikään testi ei ole sataprosenttinen, mutta tiedämme, että tämä on 85-prosenttinen.

Oppilaitoksille hän esittää toivomuksen, että ne ostaisivat tarpeeksi laadukkaita soveltuvuuskokeita, jotta rahat eivät menisi hukkaan. Laadukkaaseen soveltuvuustestiin kuuluu hänen mukaansa matemaattisen, abstraktin ajattelukyvyn mittaus, toiminta ryhmässä ja henkilökohtainen haastattelu.

– Rasti ruutuun -systeemillä ei päästä mihinkään.

Paavola painottaa myös, ettei soveltuvuuskokeen käyttöä saisi jättää oppilaitosten harkinnan varaan, vaan sen olisi oltava pakollista kaikille koulutuksen järjestäjille. Kokeiden käyttöönotolle olisi hänen mukaansa myös varmistettava rahoitus.