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Tiede ja teknologia

13.7.2026 10:24 ・ Päivitetty: 13.7.2026 12:29

Supo varoittaa: Venäjä vaanii suomalaisfirmojen haavoittuvuuksia

iStock

Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat suomalaisyrityksiä Venäjän FSB:n tänne tekemästä verkkovakoilusta ja murtoyrityksistä. Ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän lähettilään puhutteluun asiasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Supon tiedotteen mukaan hyökkäyksissä hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita.

Supon varoitus koski ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoitus ei koske tavallisten kansalaisten reitittimiä, joista on varoitettu jo aiemmin.

Varoituksen mukaan FSB:n kyberhyökkäysten kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus.

Varoituksessa mainitaan FSB:n 16. keskus, joka tekee kybertoimintaa lukuisilla eri nimillä.

Suomen viranomaiset suosittelevat, että yritykset käyttävät vahvoja salasanoja ja SNMP:n versiota 3, poistavat käytöstä Cisco Smart Install -ominaisuuden ja rajoittavat verkon reunalaitteiden hallintayhteyksiä internetistä.

MAANANTAINA Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi monen muun maan kanssa yhteisen ohjeistuksen kriittisillä aloilla toimiville yrityksille turvata reitittimensä FSB:n kampanjoita vastaan.

Suomikin mainittiin yhdysvaltalaisministeriön alaisen kansallisen turvallisuusviraston NSA:n julkaisussa. Suomen lisäksi mukana Pohjoismaista olivat Ruotsi ja Tanska sekä muiden muassa Britannia, Italia, Kanada ja Uusi-Seelanti.

SUOMI on monien muiden Euroopan maiden tapaan kutsunut nyt Venäjän suurlähettilään puhutteluun toiminnan takia.

Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä.

 

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