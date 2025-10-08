Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.10.2025 13:35 ・ Päivitetty: 8.10.2025 13:36

Suvi-Anne Siimes yllätti: Haluan rauhallisempaa tahtia, irtisanouduin Telan johdosta

Demokraatti / arkistokuvaa
Suvi-Anne Siimes Lääketeollisuus-yhdistyksen toimitusjohtajana 2010.

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes kertoo luopuneensa johtajapestistään.

Demokraatti

Demokraatti

Hän sanoo Telan tiedotteessa irtisanoutuneensa syyskuussa, ja työsuhde päättyy virallisesti ensi vuoden kesällä.

Perusteluiksi Siimes kertoo halun päästä eroon alituisista aikataulupaineista.

– Haluan elää huokoisempaa elämää ja viettää enemmän aikaa puolisoni ja läheisteni kanssa. Näin aikataulutetussa tehtävässä se ei ole mahdollista, Siimes sanoo tiedotteessa.

Siimes (s. 1963) on työskennellyt Telassa vuodesta 2011 asti. Hän kertoo aikovansa perustaa oman yrityksen pienimuotoiseen työskentelyyn, mutta huippujohtajavakansseja hän ei enää kaipaa.

TELAN JOHTAMISTA hän kuvailee mielekkääksi työksi, ja työpaikankin asiat ovat kunnossa.

– Pohjimmainen tarkoitukseni on kuitenkin löytää aikaa rauhallisemmalle elämäntahdille, Siimes korostaa.

Telan hallitus aikoo nyt etsiä Siimekselle seuraajan.

Kansantaloustieteilijä Siimes toimi Vasemmistoliiton puheenjohtajana vuodet 1998-2006 ja kansanedustajana 1999-2007. Hän oli muun muassa toisena valtiovarainministerinä Paavo Lipposen (sd) hallituksessa 2000-luvun alussa.

Vuosina 2007-2011 Siimes työskenteli Lääketeollisuus-yhdistyksen toimitusjohtajana.

