Synkkä kasvutrendi jatkui – viiden prosentin nousu konkurssien määrässä

Suomessa haettiin viime vuonna konkurssiin kaikkiaan 3 475 yritystä, kertoo Tilastokeskus. Konkurssihakemusten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna viisi prosenttia.

Nousu on jatkunut pitkään. Verrattuna vuoteen 2019 on konkurssihakemusten määrä kasvanut kolmanneksella. Yhden hengen yrityksissä nousua on ollut yli 50 prosenttia enemmän verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen.