12.5.2026 08:14 ・ Päivitetty: 12.5.2026 08:14
”Syöksymme kohti väistämätöntä massatyöttömyyttä” – Vihreiden nuorisojärjestö esittää tekoälyveroa
Vihreiden nuorisojärjestö esittää puoluekokousaloitteessaan tekoälyn verottamista.
Vihreiden nuorten mukaan tekoälyvero voitaisiin toteuttaa esimerkiksi verottamalla yhteisöjä, jotka käyttävät tekoälyä korvatakseen ihmisen tekemää työtä. Järjestön mukaan tällöin verotettaisiin tekoälyn isommille yrityksille tuomaa laskennallista lisäarvoa, eli tekoälyn tekemää työtä.
– Tuottavuus porskuttaa eteenpäin, mutta me syöksymme kohti väistämätöntä massatyöttömyyttä. Mutta jonkun pitäisi edelleen kuluttaa niitä yritysten tarjoamia palveluita ja tuotteita, joita varten yritykset sen tekoälyn ovat ottaneet käyttöön. Siinä on ilmeinen ristiriita. Olisikin kohtuullista, että osa tekoälyn luomasta arvonlisästä valuisi myös kansan taskuun, varapuheenjohtaja Anselmi Liedes toteaa vihreiden nuorten tiedotteessa.
VERON tulisi järjestön mukaan kohdentua erityisesti yrityksiin, jotka käyttävät tekoälyä ihmistyön korvaamiseen.
Yrityksille tulisi vihreiden nuorten mukaan säätää velvollisuus raportoida siitä, mitä tehtäviä on automatisoitu. Merkittävät AI-järjestelmät voitaisiin lisäksi rekisteröidä. Tekoälyn käytöstä tulisi pitää kirjanpitoa ja AI-järjestelmiä täytyisi velvoittaa säilyttämään käyttölokit. Yritykset voisivat välittää verottajalle myös vaikutusarviot uuden tekoälyjärjestelmän käyttöönotosta.
Tekoälyverolla voitaisiin järjestön mukaan rahoittaa esimerkiksi ihmisten uudelleenkouluttautumista.
– Tarkoitus ei ole kategorisesti torjua tekoälyä, vaan vastata sen luomiin haasteisiin, tiivistää Liedes.
Vihreiden puoluekokous järjestetään Turussa 23.-24. toukokuuta.
