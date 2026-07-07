Ulkomaat
7.7.2026 10:44 ・ Päivitetty: 7.7.2026 10:44
Syyrian Damaskoksen pommi-iskut jatkuivat – Ranskan presidentti vierailulla
Syyrian pääkaupungin Damaskoksen keskustassa on räjähtänyt tiistaina kaksi pommia. Paikalliset viranomaiset kertovat, että räjähdyksissä on haavoittunut ainakin 18 ihmistä, joista neljä on poliiseja.
Mahdollisista kuolonuhreista tai epäillyistä tekijöistä ei ole tietoa.
Viranomaisten mukaan kotitekoiset pommit räjähtivät tien sivuun pysäköidyssä autossa ja roska-astiassa.
Syyrian sisäministeriön mukaan pommit räjähtivät, kun niitä aiottiin alkaa purkaa.
PAIKALLINEN turvallisuusviranomainen kertoi aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että pommit räjähtivät lähellä hotellia, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittuu.
Macron oli aiemmin aamulla vielä hotellilla. Räjähdykset tapahtuivat hetkiä ennen kuin Syyrian valtiontelevisio ilmoitti Macronin saapumisesta Syyrian presidentinpalatsiin.
Kaksi AFP:n toimittajaa matkusti tuolloin Macronin saattueen kanssa. Saattue oli räjähdysten aikaan jo niin kaukana, että toimittajat eivät kuulleet räjähdyksiä.
Macron on Syyriassa tapaamassa maan presidenttiä Ahmed al-Sharaata. Turvallisuussyistä johtuen Macronin vierailusta kerrottiin vasta maanantaina, kun hän saapui maahan.
Ranskan presidentinkanslia vahvistaa, että Macron on kunnossa eikä hän ollut hotellilla räjähdyksen aikaan. Kanslian mukaan vierailun ohjelma jatkuu normaalisti.
DAMASKOKSESSA tehtiin pommi-isku viimeksi torstaina, jolloin kymmenen ihmistä kuoli kotitekoisen pommin räjäytyksessä. Pommi-isku tehtiin kahvilaan, joka sijaitsi lähellä maan oikeuslaitoksen rakennusta.
Damaskoksessa on tapahtunut useita iskuja sen jälkeen, kun Syyrian hallinto vaihtui vuoden 2024 lopulla Syyrian entisen diktaattorin Bashar al-Assadin paettua perheineen Syyriasta.
Damaskoksen vallanneita jihadistijoukkoja johtanut Ahmed al-Sharaa on nykyisenä presidenttinä pyrkinyt yhdistämään maan kokonaan oman hallintonsa alaisuuteen.
Macron on ensimmäinen länsimainen valtionjohtaja, joka on matkustanut Syyriaan hallinnon vaihtumisen jälkeen. Macron myös isännöi Sharaata tämän ensimmäisellä virallisella Euroopan-vierailulla, joka kohdistui Ranskaan viime vuoden toukokuussa.
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