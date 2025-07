Syyriassa kiistaa ulkomaisista islamistitaistelijoista – ”Emme pidä tästä, mutta ei heitä voi vain karkottaa”

Ulkomaalaisten ääri-islamistien kohtalo on noussut kiistanaiheeksi Syyriassa, jossa diktatuurin romahtamisesta on kulunut puoli vuotta. Syyriaan saapui maan aseellisen konfliktin aikana tuhansia jihadisteja osallistumaan sotaan Bashar al-Assadin hallintoa vastaan. Suurin osa heistä on Kiinan uiguureja.