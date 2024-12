Syyttäjä: 16-vuotiasta poikaa Oulussa puukottanut mies valitsi uhrinsa ulkonäön perusteella – syytetty kiistää rasistisen motiivin

Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta parikymppiselle miehelle, joka puukotti 16-vuotiasta ulkomaalaistaustaista poikaa kadulla Oulussa syyskuussa. Tapauksen käsittely alkoi maanantaina Oulun käräjäoikeudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poika sai puukotuksesta vakavat vammat, joihin hän olisi syyttäjän mukaan menehtynyt ilman nopeaa hoitoon pääsyä.

- Tappo on jäänyt yritykseksi siitä sattumanvaraisesta syystä, että tekopaikka on sijainnut lähietäisyydellä sairaalasta ja (uhri) on siten päässyt nopeasti hoitoon, syytteessä sanotaan.

Syyttäjän mukaan puukotuksella oli rasistinen motiivi ja oikeuden tulee ottaa se huomioon koventavana tekijänä rangaistusta määrätessä.

- (Syytetty) on valinnut uhrinsa tämän ulkomaalaistaustasta kertovan ulkonäön ja siitä päättelemänsä etnisen alkuperän perusteella. (Syytetty) on tuijottanut kadulla vastaan tullutta, hänelle entuudestaan tuntematonta (uhria) ja hyökännyt sitten täysin yllättäen (uhrin) päälle ja lyönyt tätä mukanaan olleella teräaseella.

KIRJALLISESSA ennakkovastauksessaan oikeudelle 23-vuotias mies myönsi tapon yrityksen mutta kiisti, että teolla olisi ollut rasistinen motiivi.

- Teko ei liity asianomistajan etniseen taustaan tai ihonväriin. (Syytetty) ei ole kohdistanut tekoa tarkoituksella 16-vuotiaaseen. Hänellä ei ole ollut ennakkotietoa asianomistajan iästä tai etnisestä alkuperästä, vastauksessa sanotaan.

Vastauksen mukaan mies ei halua tulla kuulluksi oikeudessa.

STT:n tietojen mukaan syytetyllä ei ole aiempaa rikoshistoriaa. Poliisi ei aluksi epäillyt asiassa rasistista motiivia.

Poliisin mukaan puukotus ei näyttänyt liittyvän myöskään kauppakeskus Valkeassa kesällä tapahtuneisiin puukotuksiin, jotka kohdistuivat ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin.

Marraskuussa esitutkinnan valmistumisen aikaan poliisi kertoi, että epäillyllä on ollut ”jonkinasteisia pidempiaikaisia vihamielisiä asenteita ulkomaalaisia kohtaan”. Tästä syystä poliisi päätyi luokittelemaan jutun viharikokseksi.