Syyttäjät: Polarican thaimaalaiset marjanpoimijat joutuivat Suomessa ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin

Syytettynä on myös Kriston thaimaalainen liikekumppani. Naisellekin vaaditaan vähintään viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Syyttäjien haastehakemuksen mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, kuljettivat, vastaanottivat sekä majoittivat uhrit vuokraamiinsa majoitustiloihin ja ottivat uhrit määräysvaltaansa saattaakseen nämä luonnonmarjojen keräämistä sisältävään pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Molemmat syytetyt kiistävät syyllisyytensä.

- Kysymys on poikkeuksellisesta ja vakavasta rikosasiasta. Arvioitavana oleva rikostunnusmerkistö on vaikeasti tulkittavissa. Syyte on kiistetty, koska tunnusmerkistössä tarkoitettua rikosta ei ole tapahtunut, sanoo tiedotteessa Kriston ja Polarica Marjahankinta Oy:n asianajaja Kai Kotiranta.