Taas uusi käänne Hormuzinsalmen kiistassa

Britannian merenkulkuviranomainen (UKMTO) sanoo, että Iranilaiset tykkiveneet ovat avanneet tulen kohti tankkeria Hormuzinsalmessa lauantaina. Viranomaisen mukaan tankkerin miehistö on turvassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tankkerin kapteenin mukaan kaksi Iranin vallankumouskaartin tykkivenettä lähestyi tankkeria ja avasi tulen ilman ennakkovaroitusta.

- Tankkerin ja miehistön raportoidaan olevan turvassa. Viranomaiset tutkivat tapausta, UKMTO:n lausunnossa sanottiin.

Aiemmin lauantaina Iran sanoi kumonneensa perjantaisen päätöksen Hormuzinsalmen avaamisesta. Iranin asevoimat sanoi lausunnossaan maan valtiontelevisiossa, että päätöksen pyörtämisen syynä on Yhdysvaltain merisaarron jatkuminen.

Iran ilmoitti jatkavansa salmen tiukkaa valvontaa, kunnes Yhdysvallat palauttaa liikkumisvapauden kaikille Iranin satamissa liikennöiville aluksille.

Yhdysvallat aloitti kaikkien Iranin satamien saarron maanantaina.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump puolestaan ilmoitti lauantaiaamuna Suomen aikaa, että satamien saarto pysyy voimassa, jos rauhansopimusta Iranin kanssa ei synny. Trump lisäsi, että Yhdysvallat ei mahdollisesti jatka keskiviikkona päättyvää aselepoa Iranin kanssa.

Trump kommentoi asiaa toimittajille presidentin Air Force One -lentokoneessa.

Perjantaina Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kertoi Hormuzinsalmen olevan täysin avoinna aselevon aikana. Heti ilmoituksen jälkeen ei ollut selvää, tarkoittiko Abbas perjantaina voimaan tullutta Libanonin ja Israelin välistä aselepoa vai Iranin ja Yhdysvaltojen välistä aselepoa, joka astui voimaan viime viikon puolivälissä.

Lisäksi Iran sanoi lauantaina avanneensa ilmatilansa osittain kansainvälisille lennoille. Iranin siviili-ilmailuviranomainen ilmoitti varhain aamulla, että maan ilmatilan itäosa on avoinna Iranin kautta kulkeville kansainvälisille lennoille.

Lentojen seurantapalvelu Flightradar ei kuitenkaan näyttänyt Suomen aikaa lauantaina iltapäivällä, että kansainvälistä lentoliikennettä olisi palannut Iranin ylle.

Iranin ilmailuviranomaisen mukaan jotkin maan lentokentistä olivat jälleen toiminnassa lauantaiaamuna.

YHDYSVALTAIN Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoi lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa, että Yhdysvaltain asevoimat on määrännyt yli 20 laivaa takaisin Iranin satamiin tai poispäin Iranista sen jälkeen, kun maa aloitti Iranin merisaarron.

Perjantaina analytiikkayritys Kpler taas kertoi, että ensimmäiset iranilaiset öljytankkerit olivat päässet läpi salmesta sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti merisaarron. Yrityksen mukaan yhteensä kolme säiliöalusta, jotka kaikki ovat olleet Yhdysvaltojen pakotteiden piirissä, kulki Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi Intian valtamerelle keskiviikkona.

Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopussa.

Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen ensimmäinen kierros päättyi viime viikonloppuna Pakistanin Islamabadissa tuloksettomana. Trumpin mukaan uusi neuvottelukierros oltaisiin kuitenkin järjestämässä piakkoin.