Taistelut ovat jatkuneet Sudanissa tulitauosta huolimatta

Pääkaupungissa Khartumissa on kuultu satunnaista ampumista sekä sotilaslentokoneen ja ilmatorjuntatulen ääniä.

Venäjä on ilmoittanut tänään evakuoivansa Sudanista runsaat 200 ihmistä. Venäjän puolustusministeriön mukaan evakuoitavien joukossa on diplomaatteja, sotilashenkilöstöä ja Venäjän kansalaisia. Ministeriön mukaan evakuoitavina on myös entiseen Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden ja muiden Venäjältä apua pyytäneiden ystävällismielisten maiden kansalaisia.