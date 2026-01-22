Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

22.1.2026 14:51 ・ Päivitetty: 22.1.2026 14:51

Talentia reagoi selvitykseen: ”Sosiaalipalveluista ei voida enää säästää ilman vakavia seurauksia työntekijöille ja asiakkaille”

iStock
Sosiaalipalveluiden työoloja on Talentian mukaan kehitettävä turvallisemmiksi ja kaikissa työtehtävissä on tunnistettava psykososiaaliset kuormitustekijät.

Ammattijärjestö Talentia on huolissaan Työterveyslaitoksen selvityksen tuloksista, joiden mukaan hyvinvointialueilla sosiaalipalveluiden työntekijät kokevat muita ammattiryhmiä enemmän kuormitusta työssään.

Demokraatti

Demokraatti

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan pelastustoimen työntekijöistä 62 prosenttia katsoi palautuvansa työstään hyvin, kun taas vastaava osuus sosiaalipalvelun työntekijöistä oli vain 35 prosenttia.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan heikko työhyvinvointi johtuu ennen kaikkea työmäärän ja resurssien epätasapainosta, työn jatkuvista muutoksista sekä säästöistä ja yt-neuvotteluista, joiden keskellä töitä tehdään.

Talentian mukaan on huolestuttavaa, että selvityksen mukaan kolmannes sosiaalipalvelujen työntekijöistä koki joutuvansa toimimaan työssä omien arvojensa vastaisesti.

– Arvoristiriitoja syntyy erityisesti tilanteissa, joissa sosiaalihuollon asiakkaat ovat entistä heikommassa asemassa, mutta heidän palvelunsa joudutaan järjestämään jatkuvien säästöpaineiden alla ammattietiikan edellyttämää tasoa heikommin, Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen sanoo tiedotteessa.

OMAT vaikutusmahdollisuudet työssään koettiin selvityksen mukaan heikoiksi. Talentia katsoo, että tulos osoittaa selkeän tavoitteen hyvinvointialueiden uusille työsuojeluorganisaatioille.

– Sosiaalipalveluiden työoloja on kehitettävä turvallisemmiksi ja kaikissa työtehtävissä on tunnistettava psykososiaaliset kuormitustekijät. Esihenkilöille on annettava todelliset resurssit hallita kuormitusta työpaikoilla ja mahdollisuus kehittää omaa työkykyjohtamistaan, Pekkarinen sanoo.

Lisää aiheesta

Henkilöstökysely julki: Tältä tuntuu olla töissä hyvinvointialueella

Pekkarisen mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilöt tarvitsevat arjessa vahvaa ammatillista johtamista, joka tukee työn laatua, eettistä kestävyyttä ja työssä jaksamista.

TALENTIA moittii päättäjiä siitä, että jo aiemmin tiedossa olleeseen ongelmaan ei ole varoituksista huolimatta puututtu riittävällä tavalla.

Ammattijärjestö vaatii päättäjiltä tiedolla johtamista säästöpäätösten sijaan. Talentia muistuttaa, että Hyvinvointialueiden yt-neuvottelujen aalto lisää työntekijöiden ahdinkoa tilanteessa, jossa kuormitus on jo valmiiksi korkealla.

– Tutkimustieto osoittaa selvästi, että sosiaalipalveluista ei voida enää säästää ilman vakavia seurauksia työntekijöille ja asiakkaille, Pekkarinen sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

22.1.2026 07:01

Henkilöstökysely julki: Tältä tuntuu olla töissä hyvinvointialueella

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU