Talentia reagoi selvitykseen: ”Sosiaalipalveluista ei voida enää säästää ilman vakavia seurauksia työntekijöille ja asiakkaille”

Ammattijärjestö Talentia on huolissaan Työterveyslaitoksen selvityksen tuloksista, joiden mukaan hyvinvointialueilla sosiaalipalveluiden työntekijät kokevat muita ammattiryhmiä enemmän kuormitusta työssään.

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan pelastustoimen työntekijöistä 62 prosenttia katsoi palautuvansa työstään hyvin, kun taas vastaava osuus sosiaalipalvelun työntekijöistä oli vain 35 prosenttia.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan heikko työhyvinvointi johtuu ennen kaikkea työmäärän ja resurssien epätasapainosta, työn jatkuvista muutoksista sekä säästöistä ja yt-neuvotteluista, joiden keskellä töitä tehdään.

Talentian mukaan on huolestuttavaa, että selvityksen mukaan kolmannes sosiaalipalvelujen työntekijöistä koki joutuvansa toimimaan työssä omien arvojensa vastaisesti.

– Arvoristiriitoja syntyy erityisesti tilanteissa, joissa sosiaalihuollon asiakkaat ovat entistä heikommassa asemassa, mutta heidän palvelunsa joudutaan järjestämään jatkuvien säästöpaineiden alla ammattietiikan edellyttämää tasoa heikommin, Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen sanoo tiedotteessa.

OMAT vaikutusmahdollisuudet työssään koettiin selvityksen mukaan heikoiksi. Talentia katsoo, että tulos osoittaa selkeän tavoitteen hyvinvointialueiden uusille työsuojeluorganisaatioille.

– Sosiaalipalveluiden työoloja on kehitettävä turvallisemmiksi ja kaikissa työtehtävissä on tunnistettava psykososiaaliset kuormitustekijät. Esihenkilöille on annettava todelliset resurssit hallita kuormitusta työpaikoilla ja mahdollisuus kehittää omaa työkykyjohtamistaan, Pekkarinen sanoo. Lisää aiheesta Henkilöstökysely julki: Tältä tuntuu olla töissä hyvinvointialueella

Pekkarisen mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilöt tarvitsevat arjessa vahvaa ammatillista johtamista, joka tukee työn laatua, eettistä kestävyyttä ja työssä jaksamista.

TALENTIA moittii päättäjiä siitä, että jo aiemmin tiedossa olleeseen ongelmaan ei ole varoituksista huolimatta puututtu riittävällä tavalla.

Ammattijärjestö vaatii päättäjiltä tiedolla johtamista säästöpäätösten sijaan. Talentia muistuttaa, että Hyvinvointialueiden yt-neuvottelujen aalto lisää työntekijöiden ahdinkoa tilanteessa, jossa kuormitus on jo valmiiksi korkealla.

– Tutkimustieto osoittaa selvästi, että sosiaalipalveluista ei voida enää säästää ilman vakavia seurauksia työntekijöille ja asiakkaille, Pekkarinen sanoo.