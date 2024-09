Tällainen oli Olli Rehnin viesti hallitukselle

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kävi tänään kertomassa pankin näkemyksiä hallituksen budjettiriihessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esitys on julkaistu Suomen Pankin verkkosivuilla. Sen mukaan Rehn kertoi, että Suomen talous virkoaa vähitellen taantumasta, mutta loppuvuoden kasvu on epävarmalla pohjalla. Luottamusindikaattoreissa on havaittavissa varovaisia merkkejä paremmasta.

Lyhyen aikavälin mallit ennakoivat kuitenkin loppuvuodelle yhä vaisua talouskehitystä.

- Suomen julkisen talouden tilanne on edelleen vakava. Menojen ja tulojen sopeutuksen lisäksi tarvitaan yhteinen pitkän aikavälin tavoite ja sitä tukeva kansallinen finanssipolitiikan ohjauskehikko, Rehn totesi esityksessään.

Rehn myös kertoi, että markkinoilla odotetaan Euroopan keskuspankki EKP:n laskevan ohjauskorkoja kaksi kertaa loppuvuoden aikana.

Hallituksen budjettiriihi alkoi tänään.