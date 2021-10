Tällainen on alkuviikon sää – tiistain vastaisena yönä pakkasta on lähes koko maassa

Maanantai aloittaa viikon sateisissa merkeissä etelässä ja pakastuvana pohjoisessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Etelä- ja Keski-Suomessa on liikkeessä pieniä sateita, pohjoisessa on sateet tulevat puolestaan monin paikoin räntänä, kertoo päivystävä meteorologi Anu-Riikka Kokko Ilmatieteen laitokselta.

Mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoitus on maanantaina voimassa maan pohjoisosissa Ranuan ja Posion seudun leveysasteiden yläpuolelle.

Tiet voivat hyvin olla jäisiä aamupäivään saakka myös Lounais-Suomessa, sillä yön aikana rakoillut pilvisyys on vetänyt lämpötiloja kylmemmiksi.

- Siellä missä on ollut kosteaa tai märkää ovat tiet voineet olla jäässä, sillä maanpinnan lämpötilat ovat monin paikoin madaltuneet pakkasen puolelle, Kokko sanoo.

Tiistaina aurinkoista

Tiistain vastaisena yönä pakkasta on lähes koko maassa. Tiistaina sateiden mahdollisuus väistyy ja luvassa on pääosin aurinkoinen, mutta viileä päivä koko Suomeen. Lämpötilat vaihtelevat Lounais- ja Etelä-Suomen viidestä lämpöasteesta Käsivarteen ennustettavaan yhdeksään pakkasasteeseen.

Tiistain aurinkoisen päivän jälkeen on keskiviikkona luvassa epävakaista säätä. Yön aikana lännestä lähestyvä matalapaine tuo Etelä- ja Keski-Suomeen räntää. Pohjoisempaan Suomeen sateet tulevat todennäköisimmin lumena.

Ajokeli on keskiviikkoaamuna huono koko maassa.

- Silloin on luvassa myös suurimmat lumikertymät sinne, missä sateet tulevat lumena, Kokko kertoo.

Tämän hetkisen ennusteen mukaan myös loppuviikon sää on epävakaista ja pilvistä matalapaineen vuoksi.

- On vielä vaikea sanoa, miten se asettuu. Monin paikoin luvassa voi olla sateitakin.

Kittilässä eniten lunta

Pohjois-Lapin lumisateet toivat eniten lunta Kittilän Kenttärovan sääasemalle, jossa on pakkasten ansiosta yhä 44 senttiä lunta. Satojen metrien korkeudessa olevalla sääasemalla on selvästi enemmän lunta kuin Kittilän toisella, Pokan sääasemalla tai Inarin Saariselällä. Näillä sääasemilla on lunta on noin 20 senttiä.

- Lumiraja menee Kittilän ja Sodankylän kuntien puolivälissä, Kokko sanoo.

- Myös yksittäisille asemille Kainuussa lunta tuli viikonlopun aikana hetkeksi, mutta ne ovat sulaneet pois.

Lokakuun keskilämpötilassa ei ole toistaiseksi nähtävissä suuria heittoja vaikka alkukuu olikin lämmin. Erityisesti Lapissa mitattiin lokakuun alussa poikkeuksellisen lämpimiä lukemia.