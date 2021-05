Kansanedustaja Janne Sankelo käytti oppositiopuolue kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron eduskunnan keskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta tänään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sankelo sanoi kokoomuksen olevan huolissaan hyvinvointiyhteiskuntamme palveluiden tulevaisuudesta.

– Ilman kestävää julkista taloutta meillä ei ole maailman parasta perusopetusta, vanhuspalveluita, varhaiskasvatusta, sujuvaa joukkoliikennettä ja muita tärkeitä palveluita.

Sankelo sanoi, että hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen edellyttää, että useammalla työikäisellä ja -kykyisellä suomalaisella on mahdollisuus tulla toimeen omalla työllään.

– Se on parasta syrjäytymisen ehkäisyä ja poistaa eriarvoisuutta.

Sankelon mukaan puoliväliriihi oli valtiontalouden näkökulmasta toisinto hallituskauden alkutaipaleesta.

– Joka vuosi on menoja lisätty miljardeilla ja luvattu kattaa uudet menot julkista taloutta vahvistavilla työllisyyspäätöksillä. Kerta toisensa jälkeen keskustan selkäranka ei ole kestänyt ja hallituksen päätökset on lykätty tulevaisuuteen, hän sanoi.

– Vasemmistohallitus tiiraileekin mielellään naapurin pöytään. Olisiko sieltä otettavaa? Veronmaksajan taskulla kauhoo vasemmiston lisäksi nyt keskusta. Lupaukset sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta eivät tällä hallituksella paina. Tulevien sukupolvien kustannuksella eläminen on kiihtymässä, Sankelo kritisoi.

Hän moitti hallitusta kehysten ylittämisestä.

– Me emme voi jatkaa niin, että hallitus lisää loputtomasti menoja ilman vastuuta niiden kattamisesta. Veronmaksajien turvana ollut tärkeä talouden palovakuutus on nyt jätetty uusimatta. Menokehykset ovat lopulta poliittinen sopimus, joka on voimassa vain, jos sillä on puolueiden tuki. Kun hallituksessa on pelkkiä vasemmistolaisia jakopuolueita, houkutus kehysten rikkomiseen on käynyt liian houkuttelevaksi.

Sankelon mukaan Suomessa pitää käynnistää työ velkakaton asettamisesta lain tasolla.

– Näin menosäännöstä tulee velvoittavampi, se nousee aitoon kansalaiskeskusteluun ja tulee ruodituksi ylimmän toimielimen eli eduskunnan toimesta.