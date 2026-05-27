Talousnäkymät: Pientä piristymistä, mutta työttömyyspelko hidastaa yhä kulutusta

Sekä elinkeinoelämän että kuluttajien talousodotukset tulevasta ovat hieman piristyneet kevään aikana. Iranin sodan aiheuttamat markkinaheilahtelut jarruttavat kuitenkin yritysten optimismia, samoin korkeana olevat työttömyysluvut pitävät palkansaajia varovaisina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannekatsauksen mukaan yritysten talousluottamus vahvistui hieman toukokuussa.

Palvelualojen yritysten suhdannearviot paranivat merkittävästi, mutta olivat yhä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Muilla päätoimialoilla eli teollisuudessa, rakentamisessa ja vähittäiskaupassa yritysten talousluottamus pysyi suunnilleen edelliskuun tasolla.

Iranin sota on yhä kesken, eikä sen vaikutuksia esimerkiksi energian ja raaka-aineiden hintaan pystytä vielä luotettavasti ennustamaan.

- Vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritysten odotukset lähikuukausien tuotannosta ja myynnistä ovat noususuunnassa, arvioi EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi tiedotteessa.

EDES KULUTTAJIEN näkymät eivät ole enää yhtä sysimustia kuin vielä viime talvena, ja muun muassa palvelualoilla työskentelevät ovat kertoneet ammattiliittojen kyselyissä vähittäiskaupan parantuneista näkymistä.

Kuluttajien luottamus vahvistui hieman toukokuussa, mutta pysyi silti tilastollisesti heikkona, kertoo Tilastokeskus.

Varsinkin isoja hankintoja lykätään perheissä yhä varmuuden vuoksi. Asunnon ostoaikeita suomalaisilla oli nyt vähiten koko mittaushistoriassa eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998.

Kuluttajista vain yhdeksän prosenttia kertoi harkitsevansa asunnon ostamista tai talon rakentamista seuraavien 12 kuukauden aikana.

Arviot oman talouden nykytilasta olivat perheillä toukokuussa hyvin heikolla tasolla, mutta jonkin verran optimistisempia kuin vielä edelliskuussa.

Ajankohtaa pidettiin silti edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle.

ENITEN kulutushaluja jarruttaa edelleen työttömyyden pelko. Viime kuun tilastotiedot ilmestyivät nyt keskiviikkona.

Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä.

15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6 prosenttia.

Ekonomistien mukaan työmarkkinoilla tilanne onkin ristiriitainen. Esimerkiksi palvelualoilla alkaa olla yhä enemmän uuden työvoiman tarvetta, mutta se tuskin vaikuttaa kokonaisuuteen tai muiden alojen työllisyyteen.

– Viime aikoina on saatu myönteisiä uutisia Suomen taloudesta alkuvuoden osalta, mutta toistaiseksi se ei ole nostanut työllisyyttä tai auttanut työttömyysongelman kanssa. Työmarkkinoiden näkökulmasta tarvitaan pidempi yhtäjaksoinen kasvujakso, sanoo pääekonomisti Jukka Appelqvist Keskuskauppakamarin tiedotteessa.