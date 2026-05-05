5.5.2026 10:31 ・ Päivitetty: 5.5.2026 10:31
Tämä alue haluaa eroon Kanadasta – ”Meitä hallitsevat liberaalit eivät ajattele kuin me”
Kanadassa Albertan provinssin itsenäisyyttä ajava liike toimitti maanantaina paikallista aikaa viranomaisille yli 300 000 itsenäisyysäänestystä tukevaa allekirjoitusta. Kansanäänestykseen vaaditaan 178 000 allekirjoitusta.
Albertassa on suuret öljyvarat, minkä lisäksi sen asukkaat kokevat olevansa erilaisia kuin muut kanadalaiset.
- Olemme sataprosenttisen konservatiivisia. Meitä hallitsevat liberaalit eivät ajattele kuin me, itsenäisyysliikkeen johtohahmo Mitch Sylvestre kommentoi uutistoimisto AFP:lle.
Viiden miljoonan asukkaan Albertan itsenäisyysliike pysyi marginaalissa vuosikausia, mutta sen suosio on kasvanut viime kuukausina. Itsenäisyyden kannatus on ollut viime mittauksissa noin 30 prosentin tienoilla.
