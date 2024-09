“Tämä ei voi olla uusi normaali” – Libanonin ulkoministeri kommentoi iskuja elektronisiin laitteisiin

Libanonin ulkoministerin Abdallah Bou Habibin mukaan kukaan tässä maailmassa ei ole turvassa tämänviikkoisten elektronisiin laitteisiin kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen, kertoo al-Jazeera. Hän kommentoi räjähdyksiä asiasta kokoustavalle YK:n turvallisuusneuvostolle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän kutsui laitteiden räjähdyksiä terroristiseksi hyökkäykseksi sekä ennennäkemättömäksi sodankäyntimenetelmäksi kaikessa julmuudessaan ja kauheudessaan.

Libanon on syyttänyt räjähdyksistä Israelia. Bou Habibin mukaan Israel on rikkonut hyökkäyksillään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perusperiaatteita.

Ulkoministeri vaati neuvostoa tuomitsemaan tämänviikkoiset hyökkäykset ja niiden tekijän sekä pakottamaan sitä lopettamaan tällaiset hyökkäykset. Jos näin ei tehdä, asettaa se muun muassa koko turvallisuusneuvoston ja kansainvälisen oikeuden uskottavuuden vaakalaudalle.

- Tapahtuneen hyväksyminen merkitsee Pandoran lippaan avaamista, hän sanoi al-Jazeeran mukaan.

YK:N ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk niin ikään sanoi perjantaina turvallisuusneuvoston kokouksessa, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus kieltää näennäisesti vaarattomien kannettavien esineiden ansoittamisen.

- On sotarikos tehdä väkivaltaa, jonka tarkoituksena on kylvää kauhua siviilien keskuudessa, hän lisäsi ja toisti vaatimuksensa riippumattomasta ja läpinäkyvästä tutkinnasta.

Türk kertoi olevansa järkyttynyt hyökkäysten laajuudesta ja vaikutuksista.

- Nämä hyökkäykset edustavat sodankäynnissä uutta kehitystä, jossa viestintävälineistä tulee aseita, hän lisäsi.

- Tämä ei voi olla uusi normaali.

Turvallisuusneuvosto on ollut perjantaina kokoontuneena, sillä Algeria oli pyytänyt hätäistuntoa Libanonissa tällä viikolla tapahtuneiden viestintälaitteiden räjähdysten vuoksi.

AINAKIN 37 ihmistä kuoli ja lähes 3 000 haavoittui tiistaina ja keskiviikkona räjähdyksissä, jotka kohdistuivat Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin käyttämiin viestintälaitteisiin.

Hizbollah on syyttänyt räjähdyksistä Israelia ja vannonut kostavansa iskut. Israel ei tyypilliseen tapaansa ole myöntänyt tai kiistänyt olevansa räjähdysten takana, mutta sitä on yleisesti pidetty iskujen tekijänä. Israel on myös tällä viikolla kertonut lisäävänsä sotilaallista toimintaansa Libanonin suunnalla.

Kokouksessa Israelin suurin tukija Yhdysvallat syytti New York Timesin mukaan Hizbollahia alueen vakauden horjuttamisesta ja vastaavanlaisen syytöksen esitti myös Britannia. Yhdysvaltain ja Britannian edustajat perustelivat syytöksiään sanoen, että Hizbollah aloitti lokakuun alussa hyökkäyksen Israeliin.

ISRAEL ja Libanonissa toimiva Hizbollah ovat tehneet toisiaan vastaan iskuja siitä lähtien, kun toinen Iranin tukema äärijärjestö Hamas hyökkäsi vajaa vuosi sitten Israeliin. Israel alkoi lokakuun alun hyökkäyksen jälkeen moukaroida palestiinalaisten asuttamaa Gazaa raunioiksi ilmaiskuin ja tunkeutui alueelle myös maitse.

Yhdysvaltain ja Britannian edustajat syyttivät turvallisuusneuvoston kokouksessa lisäksi Irania jännitteiden lietsomisesta Lähi-idän alueella, koska maa on toimittanut Hizbollahille aseita.

Hizbollah vahvisti äärijärjestön tärkeän yksikön päällikön Ibrahim Aqilin saaneen surmansa Israelin tulituksessa.

Järjestö varmisti asian tunteja sen jälkeen, kun Israel oli sanonut surmanneensa Aqilin iskussa. Hizbollahia lähellä oleva lähde oli niin ikään jo aiemmin sanonut, että Aqil oli saanut surmansa Israelin iskussa.

Israel sanoi perjantaisen iskunsa Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin surmanneen lisäksi kymmenisen muuta Hizbollahin komentajaa.

LIBANONIN terveysministeriön mukaan Israelin perjantaisessa iskussa kuoli ainakin 14 ihmistä ja haavoittui yli 60. Ministeriö uskoo, että ruumiita löydetään vielä lisää.

Paikan päällä olleet uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat, että räjähdys oli jättänyt valtavan kraatterin. New York Times kuvailee Beirutin eteläosassa sijainneiden kahden korkean asuinkerrostalon romahtaneen sekunneissa.

Al-Jazeeran mukaan isku osui alueelle ruuhka-aikaan, kun ihmiset olivat lähdössä töistä ja lapset olivat palaamassa kotiin koulusta.

PELASTUSTYÖNTEKIJÄT ovat jatkaneet etsintöjä raunioiden keskellä vielä tunteja iskujen jälkeen.

- Olen odottanut tuntikausia kuullakseni jotain kadonneesta tädistäni, hänen lapsistaan, hänen miehestään ja muista sukulaisista, Samar Deeb sanoi näkyvästi väsyneenä New York Timesin mukaan.

- Toivon, että he selviävät hengissä, sanoi puolestaan Batoul Ayoub, toinen sukulainen.