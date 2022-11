”Tämä on hävinneiden kosto” – Zelenskyin mukaan Hersonista kantautuu jatkuvasti tietoja uusista iskuista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi torstaisessa puheessaan saavansa lähes joka tunti raportteja venäläisjoukkojen iskuista Hersonin aluella Etelä-Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyin mukaan jatkuvat iskut alkoivat heti sen jälkeen, kun Venäjän joukot pakotettiin vetäytymään Hersonista.

- Tämä on hävinneiden kosto. He eivät osaa taistella. Ainoa asia, jonka he voivat vielä tehdä, on terrorisoida, Zelenskyi sanoi.

Ukraina valtasi aiemmin tässä kuussa Hersonin kaupungin takaisin Venäjän joukoilta, jotka vetäytyivät Dneprjoen toiselle puolelle.

Zelenskyi lisäsi, että vain Ukrainan vapauttaminen ja maalle annettavat luotettavat turvatakuut voivat suojella ukrainalaisia Venäjän eskalaatioilta.

- Teemme tätä varten päivittäin yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Pian on tulossa tärkeitä uutisia, Zelenskyi vihjasi.

Zelenskyin mukaan sähkö- ja vesiverkon korjaustyöt Ukrainassa jatkuivat torstaina koko päivän. Zelenskyin mukaan sähkötilanne oli torstai-iltana edelleen vaikea lähes kaikilla alueilla Ukrainassa. Myös vesihuollon kanssa ongelmia oli useilla alueilla.

Noin puolet pääkaupunki Kiovasta oli perjantaiaamuna yhä sähköttä, uutiskanava CNN kertoi ukrainalaisiin viranomaislähteisiin nojaten. Kiovan sotilasjohto kertoi Telegramissa hätätyöntekijöiden työskentelevän nopeasti palauttaakseen lämmönjakelua kaupunkiin. Vedenjakelu oli jo saatu palautettua pääkaupunkiin.

Maan sähköverkko on heikossa kunnossa Venäjän moukaroitua sitä ohjuksillaan jo viikkojen ajan. Ukrainan armeijan mukaan Venäjä ampui keskiviikkona liki 70 risteilyohjusta Ukrainaan.

UKRAINAN presidentin Volodomyr Zelenskyin vaimo Olena Zelenska kertoi BBC:n tuoreessa haastattelussa Ukrainan kestävän talven yli Venäjän ohjusiskujen aiheuttamasta kylmyydestä ja sähkökatkoista huolimatta.

- Olemme valmiita kestämään tämän. Meillä on ollut niin paljon kauheita haasteita, olemme nähneet niin paljon uhreja ja tuhoa, että sähkökatkot eivät ole pahinta, mitä meille voi tapahtua, hän sanoi.

Zelenska kertoi Ukrainan jatkavan sotaa, sillä hänen mukaansa ”ilman voittoa ei voi olla rauhaa”.

