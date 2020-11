”Tämä on kylmäävää politiikkaa” – Sisäministeri Ohisalo syytti perussuomalaisia syrjäytymisestä

Perussuomalaiset kuulustelivat sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) Helsingissä raportoidusta nuorten väkivallasta ja jengiytymisestä, jonka puolue katsoi johtuvan maahanmuutosta. Simo Alastalo

– Arvoisa hallitus ja sisäministeri olette selitelleet kehitystä syrjäytymisellä ja tarpeella kotouttaa paremmin, jopa koronalla. Todistetusti tällainen paapominen vain pahentaa asiaa. Miten aiotte puuttua oikeaan ongelmaan, haittamaahanmuuttoon, perussuomalaisten ensimmäisen kysymyksen eduskunnan kyselytunnilla esittänyt Juha Mäenpää tivasi.

Ohisalo tähdensi jokaisen väkivallanteon olevan vakava ja tuomittava. Ministeri myös totesi kuuntelevansa mielellään työssään asiantuntijoita.

– Poliisi sanoo, että suurin syy on se, että täällä ihmiset ovat jääneet ulkopuolelle, syrjäytyneet. Eriarvoisuus on kasvanut. Nuorilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Taas kerran toivon, että poliisia pidetään tässä keskustelussa auktoriteettina.

– Rikollisuus on pidemmällä aikavälillä laskenut. Koronavuosi on tuottanut paitsi nuorissa myös laajemmin väestössä enemmän väkivallantekoja, erittäin vakavia rikoksia. Tähän meidän täytyy yhdessä puuttua ja me olemme jo puuttuneet. Olemme lisänneet poliisiresursseja, olemme lisänneet resursseja koulutukseen kaikille asteille, jotta jokainen nuori pysyisi kelkassa mukana. Me pidämme huolta, että moniviranomaisyhteistyötä tehdään aivan kaikkialla, Ohisalo vastasi.

Ministeri nosti keinoksi syrjäytymisen ehkäisyssä myös sekoittavan asuntopolitiikan ja muistutti perussuomalaisten vastustaneen tätä Helsingissä. Puolue tuli vastustaneeksi Ohisalon mukaan samalla kaikkein pienituloisimmille rakennettavia kohtuuhintaisia asuntoja. Ohisalo vastuutti perussuomalaisia myös toimeentulotukeen kaavaillun koronalisän vastustamisesta.

– Se politiikka mitä te olette tehneet, on johtanut syrjäytymiseen, eriarvoistumiseen. Miksi ette halua puuttua niihin virheisiin? Ohisalo kysyi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aholta.

”Ei kelpaa kohtuuhintaiset asunnot, ei kelpaa toimeentulotuen koronalisä.”

– Sisäministeri on nyt sanonut kahdesti, että tehokkain tapa ehkäistä syrjäytymistä on harjoittaa sosiaalista sekoittamista eli asuttaa maahanmuuttajia veronmaksajien rahalla kalliille asuinalueille, Halla-aho aloitti vastauksensa ja muistutti Helsingin tehneet sekoittavaa asuntopolitiikkaa jo vuosikausia.

– Silti Suomi on Ruotsin ohella OECD:n suurimpia epäonnistujia kotouttamisessa. Silti koulut ja asuinalueet eriytyvät. Silti maahanmuuttajen työllisyysaste on surkea. Silti yli puolet pääkaupunkiseudun toimeentuloasiakkaista on maahanmuuttajia. Kerrotteko millä tavalla sosiaalisen sekoittamisen tehokkuus näkyy. Vai onko niin, että vaikka se ei ole toiminut pienen maahanmuuttajaväestön kanssa, niin se alkaa toimia kunhan maahanmuuttajaväestö kasvaa riittävän suureksi, Halla-aho sanoi.

Ohisalo ilmaisi olevansa huolissaan perussuomalaisista puolueena, jonka mainostettiin joskus olevan pienen ihmisen asialla.

– Ei tunnu olevan enää. Ei kelpaa kohtuuhintaiset asunnot, ei kelpaa toimeentulotuen koronalisä, koska jossain tapauksessa siitä tuesta jokin saattaisi myös mennä maahanmuuttajille. Tämä on kylmäävää politiikkaa kaikkinensa, Ohisalo sanoi.